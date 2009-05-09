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Spor

Aslan Kayseri'de, rakip Ankaragücü

09 Mayıs 2009 03:00

G.Saray - Ankaragücü
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Turkcell Süper Lig'de 31. haftanın önemli maçında Galatasaray ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın cezasından dolayı Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kadir Has Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak ve hakem Suat Arslanboğa'nın yöneteceği karşılaşma, Digitürk 202. kanaldaki Salon 2'den naklen izlenebilecek. Bu zorlu karşılaşmayı ve aynı oynanacak diğer dört maçı da Tempo24 farkıyla dakika dakika takip edebilirsiniz.

G.SARAY ZOR VİRAJDA

Son haftalarda üst üste aldığı başarısız sonuçlarla şampiyonluk şansını yitiren sarı-kırmızılı takım, yeni sezonda adı UEFA Avrupa Ligi olarak düzenlenecek olan kupaya katılabilmek için de 1 puan arkasında bulunan Bursaspor'a geçit vermemek zorunda. Olası puan kayıpları halinde, son 7 maçında yenilgi yüzü görmeyen Bursaspor'a geçilme olasılığı bulunan Galatasaray, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılamama tehlikesiyle karşı karşıya.

HASAN VE ÜMİT YOK, ARDA VAR

Fenerbahçe derbisinde rakip oyuncularla kavgaya karışan Arda Turan, cezasını tamamlayarak yeniden formasına kavuşacak. Arda, 3 maçlık cezasını doldurmasının ardından Ankaragücü karşısında takımdaki yerini yeniden alacak. Teknik direktör Bülent Korkmaz Ankara ekibi ile yapılacak maçın kadrosuna Hasan Şaş ve Ümit Karan'ı dahil etmedi. İki oyuncu da İstanbul'da bırakıldı ve Kayseri'ye götürülmedi.


MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY
De Sanctis
Sabri Sarıoğlu
Emre Aşık
Semih Kaya
Hakan Balta
Arda Turan
Mehmet Topal
Barış Özbek (Ayhan Akman)
Kewell
Lincoln
Baros

ANKARAGÜCÜ
Serkan Kırıntılı
Süme Elyasa
Luiz Henrique Santos
Ismael Bouzid
İlkem Özkaynak
Ceyhun Eriş
Semavi Özgür
Barboros Barut
Kerem Şeras
Mehmet Yılmaz
Leonardo Iglesias

STAT: Kadir Has
SAAT: 19:00
HAKEM: Suat Arslanboğa
YAYIN: Digitürk 202. kanal / Salon 2 ve Tempo24 Canlı Anlatım Servisi

88. KEZ

Galatasaray ile Ankaragücü, sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle bugün Kayseri'de yapacakları maçla birlikte, lig tarihinde 88. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde şimdiye dek yapılan 87 maçta, Galatasaray'ın galibiyet sayısında 55-13 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Taraflar, 19 maçta ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın ligde attığı toplam 178 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 71 golle karşılık verebildi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçı Galatasaray 3-0 kazanmıştı.

GALATASARAY, İÇ SAHADA AÇIK ARA ÖNDE

Galatasaray, cezası nedeniyle Kayseri'de yapacağı maç öncesinde, ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından Ankaragücü'ne büyük üstünlük kurdu.

İki takım şimdiye dek İstanbul'da 43 kez karşı karşıya gelirken, Galatasaray 33, Ankaragücü ise yalnızca 2 kez galip gelebildi. İstanbul'daki 8 maç da berabere sonuçlandı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, Ankaragücü karşısında lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetini, 1992-93 sezonunun son haftasında, Ankara'da 8-0 kazanarak elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla, sezonu Beşiktaş'ın önünde averajla şampiyon olarak kapatmıştı. ''Cim Bom'' ayrıca, 1995-96 ve 1999-00 sezonlarında 5-0 galip geldi.

Ankaragücü ise Galatasaray karşısında ligde yalnızca 2 farklı skorlu galibiyetler alabildi.

ANKARAGÜCÜ 9 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Ankaragücü, Galatasaray ile yaptığı son 9 lig maçını da kazanamadı. Rakibi karşısında son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ikinci yarısında, Ankara'daki maçta 1-0'lık skorla alan başkent temsilcisi, daha sonra 4 sezonda oynadığı 9 lig maçından 8'ini yitirdi, sadece 1'inde berabere kalabildi.

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