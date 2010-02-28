T24 -

Aslan Kasımpaşa'ya patladı

NTV Spor'dan Enis Berki'nin Galatasaray-Kasımpaşa maçının analizini yaptığı "Aslan Kasımpaşa'ya patladı" (28 Şubat 2010) başlıklı yazı şöyle:Galatasaray, kendisi için çok önemli maçta Kasımpaşa'yı 4-1 yenerek şampiyonluk yolundaki en yakın rakibiyle puan farkını 4'e çıkardı.Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Atletico Madrid'e acı bir şekilde elenen Galatasaray, Turkcell Süper Lig'de kritik maçta Kasımpaşa'yı konuk etti. Galatasaray'da devre arasında takıma katılan Jo, Neil ve Dos Santos ilk kez aynı anda ilk 11'de forma giydiler. Sabri ise uzun süren sakatlığı sonrası formasına bu maçta kavuştu.Maça Kasımpaşa hızlı başladı. Daha maçın ilk dakikalarında hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Emre Toraman topu ağlara yolladı ancak hakem Kamil Abitoğlu golü geçerli saymadı. Bu dakikadan sonra Galatasaray üst üste 2 tane önemli gol pozisyonuna girdi. Önce Keita'nın serbest vuruşunda sonrasında ceza sahası içinden Jo'nun vuruşunda kaleci Murat Şahin kalesinde devleşti.6. dakikada Galatasaray bu kez Ayhan'la gole çok yaklaştı, Atletico Madrid maçında en çok eleştirilen isimlerden biri olan tecrübeli oyuncunun ceza sahası dışından güzel vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı. Galatasaray rakip alanda ilk dakikalarda baskılı bir oyun sergiledi. 16. dakikada Dos Santos'un güzel ortasında Jo topa vurdu, ancak yine kaleci Murat Şahin golü engelledi.Kasımpaşa ilk yarıda özellikle Murat Erdoğan'ın defans arkasına attığı paslarla gol aradı ancak Neil ve Servet bu pozisyonlarda tehlikeye izin vermedi.. 26. dakikada Dos Santos harika bir vücut çalımıyla ceza sahasına girdi, pasında defans topu son anda defans topu kornere attı ve sarı kırmızılar mutlak bir golden oldu.Galatasaray aradığı golü ise baskıyı artırdığı 29. dakikada buldu. Mehmet'in uzun pasında Servet topu Jo'ya indirdi, Jo pasını Arda'ya aktardı, yıldız oyuncu sert vuruşuyla maçın o dakikaya kadar yıldızı olan Murat Şahin'i mağlup etti. Galatasaray golden sonra 40. dakikaya kadar temposunu yavaşlattı. 40. dakikadan sonra özellikle Dos Santos'un etkili oyunuyla gol aradılar..Kasımpaşa ise topu Galatasaray yarı alanına iyi getirse de final paslarını iyi atmakta zorlandı..İlk yarı 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile kapanırken, Dos Santos oynadığı futbolla taraftarlardan alkış aldı.İkinci yarıya Kasımpaşa, oyuncu değişikliği ile başladı. Yılmaz Vural, Sancak'ı oyundan alırken yerine Ali Güneş'i soktu. Tecrübeli teknik adam bu değişikliği ilk yarıda sarı-kırmızılıların sol kanattan çok etkili gelmesi nedeniyle yaptı.Galatasaray 2. yarının ilk tehlikeli pozisyonunu 50. dakikada yakaladı. Sabri'nin ceza sahasına ortasında top kaleye yöneldi, kaleci Murat Şahin topu son anda kornere tokatladı. 55. dakikada bu kez Dos Santos'la gole yaklaştı sarı-kırmızılılar, Dos Santos defanstan kaptığı topla ceza sahasına girdi, güzel vuruşunda kaleci topu çok iyi çıkardı. Dönen topta bu kez Kasımpaşa gole yaklaştı, Murat Erdoğan'ın pasında Cenk ceza sahası içinde çaprazdan vuruşunda top auta gitti. Bu pozisyondan hemen sonra Ali Güneş'in sert vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı. 55 ile 60 arasında Kasımpaşa etkili bir futbol ortaya koydu.. 65. dakikada ise golü Yekta ile buldular. Galatasaray savunmasını çok pas yaparak yoran mavi-beyazlılar sol kanatta bomboş kalan Yekta topu ağlara yolladı.Galatasaray ilk yarıdaki yüksek temposundan sonra ikinci yarının ortalarında oyundan düştü. Sarı kırmızılılarda Dos Santos çok çalışırken, şutlarında bir türlü golü bulamıyor.Maçın 75. dakikasında Dos Santos yine güzel harekelerle ceza sahasına girdi, vuruşunda top kaleciden döndü, seken topa Keita ceza sahasının sağ köşesinden voleyle topu Kasımpaşa ağlarına yolladı. Gerçekten bu gol bu maça yakışan bir goldü..82.dakikada Caner'in uzun pasında Jo ceza sahası içinde Koray tarafından düşürüldü, hakem Kamil Abitoğlu penaltı kararı verirken, Koray kırmızı kart gördü. Jo penaltıda topları ağlara yollayarak takımını rahatlattı. Bu golden hemen sonra Dos Santos topu çok güzel önüne aldı gitti pasında Keita bomboş pozisyonda topu Murat Şahin'in yanından ağlara yolladı. Ve durumu 4-1 yaptı. Ve maç bu skorla tamamlandı.Sarı-kırmızılılar bu maçta oynadığı futbolla taraftarlarından alkış alırken, şampiyonluk yolundaki en yakın rakibiyle olan puan farkını 4'e çıkardı. Galatasaray'da özellikle 2 gol atan Keita ve maç boyunca dikine çok iyi bir oyun sergileyen Dos Santos dikkat çekti.