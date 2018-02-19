Aslan, Kasımpaşa'da zirve koltuğundan düştü!

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-2 yenilerek kritik bir puan kaybı yaşadı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 37. dakikada Garry Rodgigues'in golüyle öne geçti sarı-kırmızılılar. 45'te Kasımpaşa'nın kazandığı tartışmalı penaltıyı Mbaye Diagne gole çevirerek ilk yarının 1-1 bitmesini sağladı. İkinci yarıda Galatasaray pek varlık gösteremedi ve Kasımpaşa 80'de Fode Koita'nın volesiyle durumu 2-1 yaptı. Galatasaray 44 puanda kaldı ve liderliği 1 hafta sonra Trabzonspor'u yenen Başakşehir'e kaptırdı. Galatasaray ligde bir sonraki hafta Bursaspor'u konuk edecek.

Maçtan sonran Galatasaray'ın resmi Twitter adresinden çarpıcı bir tweet atıldı.

Tweet'te skor gösterilirken maçın hakemi Halis Özkahya'nın görseli yer aldı.

Paylaşılan tweet şöyle:

Maçtan notlar:

Belhanda’nın yokluğunda Fatih Terim sistemi bozmadı

Antalya maçının son bölümünde ikinci sarı karttan kırmızı kart gören ve Kasımpaşa karşısında cezalı durma düşen Belhanda’nın yokluğunda Terim’in son kararı Tolga oldu. Hafta içi yapılan idmanlarda bütün senaryoları deneyen ve sonunda kararını sistemi bozmamktan veren deneyimli hoca Tolga’yı formayı verdi. Diğer ihtimaller ise Yasin-Feghouli-Rogrigues ya da Eren Gomis çift forvetti...

Kasımpaşa’da Donk’a sevgi

Oyuncular ısınmadan önce çimlere bakmak için sahaya çıkan Donk’a Kasımpaşa tribünler sevgi gösterisinde bulundu. Eski oyuncularını tribüne çağırdılar. Bu jesti karşılıksız bırakmayan Donk bir süre eski takımının taraftarlarıyla sohbet etti.

İdmandan sonra otobüste

Mustafa Cengiz’in başkan olmasından sonra Sportif A.Ş’de göreve başlayan Abdürrahim Albayrak ile Fatih Terim’in arasının iyi olmadığı haberleri uzun süre gündemde kalmıştı. Ancak geçtiğimiz gün Florya’da idman sırasında Terim ile yan yana gelen, dün de Kasımpaşa deplasmanına takım otobüsüyle gelen Albayrak’ın görüntüleri iddiaları yalanlar cinstendi.