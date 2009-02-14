Aslan kan kaybediyor!..

MAÇTAN DAKİKALAR





İKİNCİ YARI

Turkcell Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Antalyaspor güçlü rakibini 60. dakikada Ahmet Kuru'nun attığı golle mağlup etti.Kırmızı-beyazlılar bu sonuçla kendi sahasında ilk kez Galatasaray'ı yenmiş oldu.Maça Antalyaspor, rüzgarı da arkasına alarak başladı. Maçın ilk 14 dakikasında her iki takımın kalecisine de iş düşmedi.14. dakikada Ahmet'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top filelerle buluştu, ancak hakem Hakem Halis Özkahya, ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymadı.Bu dakikadan sonra ev sahibi takımın kalesine daha etkili gelmeye başlayan Galatasaray, 16. dakikada Baros ile gole yaklaştı, ama Çek futbolcu bu pozisyonu değerlendiremedi.Sarı-kırmızılı takım Baros ve Nonda ile rakip kalede pozisyon üretirken, Antalyaspor da kendi sahasından hızlı çıkarak gol aradı.İki takım da skoru değiştiremeyince ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.İkinci yarıya da seyircisinin desteğini alarak iyi başlayan Antalyaspor, 60. dakikada Ahmet Kuru'nun kaydettiği golle güçlü rakibi karşısında 1-0 öne geçti.Kalan sürede Galatasaray rakip kaledeki baskısını artırmasına rağmen aradığı golü bulamazken, ev sahibi Antalyaspor sahadan 1-0'lık sonuçla galip ayrılarak puanını 22'ye çıkardı.Bu sonuçla ligde kalma mücadelesi veren Antalyaspor rahat bir nefes alırken, şampiyonluk yarışında büyük bir yara daha alan Galatasaray da 37 puanda kaldı.AtatürkHalis Özkahya, Adil Sinem, Hakan Atilla GezerÖmer, Sedat, Vahap, Yalçın, Şenol, Ali Zitouni, Ertuğrul, Korhan, Fatih, Tita, Ahmet: De Sanctis, Meira, Sabri, Volkan, Barış, Servet, Mehmet Topal, Ayhan, Arda, Nonda, BarosDk. 29. Ertuğrul, Dk. 39. Vahap (Antalyaspor), Dk. 16 Baros, Dk. 39 Nonda (Galatasaray)Turkcell Süper Lig'de Antalya'da oynanan Antalyaspor-Galatasaray maçının ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.Maça Antalyaspor, rüzgarı da arkasına alarak başladı. Maçın ilk 14 dakikasında her iki takımın kalecisine de iş düşmedi.14. dakikada Antalyasporlu Tita, topu Ahmet Kuru'ya attı. Ahmet, Meira'dan sıyrılıp Galatasaray ceza alanının dışından çok sert vurarak topu ağlara gönderdi. Hakem Halis Özkahya, ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymadı.16. dakikada Baros topla ceza alanına daldı. Antalyaspor kalecisi Ömer, Baros'un ayaklarına yatarak topu aldı. Bu sırada Baros yere düştü. Hakem Özkahya Baros'un düşüşünü, kendisini aldatmaya yönelik bir hareket olarak değerlendirdi ve sarı kart gösterdi.28. dakikada Tita topla Galatasaray cezaalanı içine dalarak sert vurdu. Kaleci De Sanctis'ten dönen top tekrar Tita'nın önüne düştü. Tita'nın kaleye gönderdiği top, kaleye paralel giderek dışarı çıktı.29. Baros'u cezaalanı dışında düşüren Ertuğrul sarı kart gördü. Galatasaray, Sabri'nin kullandığı serbest atıştan sonuç alamadı.35. dakikada Galatasaray'da Nonda'nın, Antalyaspor ceza alanını dışından sert vurduğu top, kaleci Ömer'de kaldı.38. dakikada Nonda'nın sağdan Antalyaspor ceza alanı içine gönderdiği topu Baros, Nonda'nın önüne indirdi. Bu futbolcunun vuruşunda top kaleci Ömer'de kaldı.39. dakikada Antalyaspor'dan Vahap, Galatasaray'dan Nonda sarı kart gördü.Maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.51. dakikada Mehmet Topal'ın uzattığı topa Nonda, Antalyaspor ceza alanının hemen dışından sert vurdu. Top üstten auta çıktı.52. dakikada Antalyaspor'dan Tita sarı kart gördü.55. dakikada Galatasaraylı Volkan Yaman, Antalyaspor ceza alanın sağ köşesinden topa çok sert vurdu. Kaleci Ömer topu parmak ucuyla vurarak uzaklaştırdı.60. dakikada Antalyaspor'un golü geldi. Bu dakikada Fatih soldan topu ceza alanına ortaladı. Ahmet Kuru, defansın bir anlık duraklamasından yararlanarak topu Galatasaray kalecisi De Sanctis'in sağından filelere gönderdi: 1-065. dakikada Nonda'nın Antalyaspor ceza alanının içine gönderdiği topu iyi takip eden Baros, topa sert vurdu. Top, kaleci Ömer'den döndü. Dönen topa Nonda çok sert vurdu. Vahap kaleye giden topu kafayla uzaklaştırdı.71. dakikada Galatasaray'ın Antalyaspor ceza alanı içinde çift vuruş kazandı. Nonda'nın vuruşunda top Antalyaspor defansından döndü. Bu dakikada Antalyaspor'da Ali Zitouni sarı kart gördü.82. dakikada Ümit Karan'ın ceza alanı dışından sert vuruşunda, top Antalyaspor kalecisi Ömer'de kaldı.Antalyaspor maçı 1-0 kazandı.