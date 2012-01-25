-Aslan ilk yarıda coştu İSTANBUL (A.A) - 25.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'deki karşılaşmada Galatasaray, Ankaragücü karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. 4. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Riera'nın sol kanattan yerden yaptığı ortada, savunmadan sekerek havalanan topu kale önünde Gökhan Zan kafa vuruşu ile ağlara gönderdi: 1-0. 9. dakikada Galatasaray farkı 2'e çıkardı. Orta sahadan atılan pasta sol tarafta topla buluşan Riera, meşin yuvarlağı ceza sahasına yerden kesti. Emre Çolak, ceza sahasında gelişine yaptığı sert vuruşta topu filelerle buluşturarak, takımını 2-0 öne geçirdi. 22. dakikada Veli Torun'un sol çaprazdan attığı şutta, savunmaya da çarpan top kaleci Muslera'da kaldı. 35. dakikada Riera'nın soldan ortasında ceza sahasında Emre Çolak'ın yatarak yaptığı şık vuruşta, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti. 39. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Elmander'in sert vuruşunda, top kaleci Bora'dan döndü. Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı. Stat: Türk Telekom Arena Hakemler: Barış Şimşek, Ekrem Kan, Mehmet Metin Galatasaray: Muslera, Sabri Sarıoğlu, Gökhan Zan, Semih Kaya, Çağlar Birinci, Emre Çolak, Ceyhun Gülselam, Engin Baytar, Riera, Sercan Yıldırım, Elmander Ankaragücü: Bora Gök, Mehmet Çoğum, Aydın Toscalı, Ümit Kurt, İshak Doğan, Gökhan Erdoğan, Serkan Şirin, Bilal Gülden, Veli Torun, Serol Demirhan, Ergin Keleş Goller: Dk. 4 Gökhan Zan, Dk. 9 Emre Çolak (Galatasaray)