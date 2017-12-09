Aslan ikinci devrede kükredi: 6 gol, 2 kırmızı kart

Süper Lig'in 15. haftasında Akhisar'ı sahasında ağırlayan Galatasaray ilk yarısını 2-0 kapattığı maçta sahadan 4-2 galip ayrılarak kritik haftada 3 puanın sahibi oldu.

10. dakikada Marino'nun sakatlanması Denayer'in oyuna dahil olmasıyla oyun planından feragat etmek zorunda kalan sarı kırmızılı ekip 16. dakikada Maicon'un kendi kalesine attığı gol ile 1-0 geri düştü

İlk yarı boyunca baskılı oyunu ile üstün durumda olan Galatasaray, 43. dakikada Yasin'i gol pozisyonunda düşüren Lopes'in kırmızı kart görmesinin hemen ardından 45. dakikada Muslera'nın önde yakalandığı pozisyonda Olcan'ın uzaktan vuruşuyla ilk yarıyı 2-0 geride kapattı.

İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 49. dakikada Fernando, 51. dakikada Gomis ile beraberliği yakaladı.

62. dakikada Okan Buruk maç boyunca sert itirazları sebebiyle tribüne gönderilirken Tudor'un Buruk'u dışarı çıkmasını söylemesinin ardından gerilen maçta Galatasaray'da Gomis, 68. dakikada Mustafa Yumlu ile topsuz alanda yaşadığı itişme sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve iki takım da 10 kişi ile mücadele etmeye başladı.

70. dakikada Belhanda ile öne geçen Galatasaray maç boyunca üstün oyununu devam ettirdi.

90+1'de oyunun gerilmesi ile Tudor'un yardımcısı Ayhan Akman'da tribüne gönderildi.

Tudor'un öğrencileri zaman zaman Akhisar Belediyespor'un kontra ataklarına engel olamasa da 90+4'te Belhanda'nın ceza sahası içinde yerde kaldığı penaltı pozisyonuna devam ettirlmesi sonucu Feghouli'nin şutuyla maçın sonucunu tayin eden golü buldu: 4-2

Fenerbahçe'nin aldığı 3 puanla zirveye iyiden iyiye yaklaştığı kritik haftada Galatasaray bu galibiyet ile puanını 32'ye çıkardı.

Maçın özeti

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'1Karşılaşma başladı

Bafetimbi Gomis ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleyi bulamıyor.

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'3 Olcan Adın topu ceza sahasındaki takım arkadaşı ile buluşturmaya çalıştı, ancak yaptığı orta Serdar Aziz oyuncu tarafından uzaklaştırıldı.

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'4 Onur Ayık ortayı yapıyor ancak etkili olamıyor.

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'6 Mariano topu ceza sahasındaki takım arkadaşı ile buluşturmaya çalıştı, ancak yaptığı orta rakip oyuncu tarafından uzaklaştırıldı.

Galatasaray rakip sahada taç atışını kullanıyor.

Uzaklaştırıldı

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'8 Badou Ndiaye, Olcan Adın ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

Mariano sakatlandı ve tıbbi müdahale için saha kenarına alındı

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'9-10 Serdar Aziz tehlikeli bir müdahalede bulunuyor. Henrique faule maruz kalan oyuncu.

Olcan Adın serbest vuruştan ceza sahasına orta yapıyor

Muslera çıkıp topa sahip oluyor ve tehlikeyi geçiştiriyor

Mariano devam edemedi Denayer oyunda

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'12 Younes Belhanda ortayı yapıyor ancak etkili olamıyor.

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'16 Ceza sahasına hızlı giren Belhanda vurmak yerine Gomis'e pas vermek isterken savunma araya girip topu uzaklaştırıldı.

GOL! Yasin'in yerde kaldığı pozisyonda devam karı sonraso Lopes orta açıyor Maicon'un ters vuruşu kaleye gidiyor Akhisar 1-0 önde

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'17-18-19 Hakem itirazlardan bıkıyor ve Yasin Öztekin itirazdan dolayı sarı kart görüyor

Miguel Lopes, Yasin Öztekin ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor. Lopes sarı kart gördü

Belhanda serbest vuruştan ceza sahasına orta yapıyor.

Serdar Aziz kafa vuruşu yapıyor, ancak bu köyü vuruşun sonucunda top kaleyi bile bulmuyor.

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'20 Badou Ndiaye ceza sahası dışından bir şut çekiyor, ancak Milan Lukac topu kontrol ediyor

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'23 Jason Denayer, Onur Ayık ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

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'24 Sofiane Feghouli rakiplerini çalımladı Caner araya giriyor

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'25-26 Onur Ayık tehlikeli bir müdahalede bulunuyor. Badou Ndiaye faule maruz kalan oyuncu.

Jason Denayer orta yapıyor.

Savunma uzaklaştırıyor

Yasin Öztekin tarafından çekilen şut rakip oyuncudan döndü.

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'29 Younes Belhanda sağ taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

Olcan uzaklaştırıyor

Akhisar lehine faul verildi; Fernando, Aykut Çeviker ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

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'31 Serdar Aziz, Olcan Adın ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor

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'32 Olcan Adın serbest vuruşu kullanıyor, ama topu istediği yere gönderemiyor.

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'34 Yasin Öztekin orta yapıyor.

Mustafa Yumlu topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

Akhisar atağında Lopes ve Aykut yerde kaldı hakem kararı verdi

Devam eden Galatasaray atağında Feghouli'nin şutu çerçeveyi bulmuyor

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'36-37 Bafetimbi Gomis ortayı yapıyor ancak etkili olamıyor.

Abdoulwahid Sissoko topa kızgınlıkla vuruyor ve gereksiz yere sarı kart görüyor

Henrique ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleyi bulamıyor.

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'38 Caner Osmanpaşa orta yapıyor

Savunma uzaklaştırıyor

Sofiane Feghouli topu ileri taşıyarak pozisyon yaratmaya çalışıyor…

Younes Belhanda isabetli bir vole vuramıyor ve top farklı bir şekilde dışarı gidiyor

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'39 Soner Aydoğdu tehlikeli bir müdahalede bulunuyor. Badou Ndiaye faule maruz kalan oyuncu.

Jason Denayer orta yapıyor.

Kadir Keleş topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

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'40 Ceza sahasına hızlı giren Badou Ndiaye topu dışarı gönderiyor

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'41 Sofiane Feghouli orta yapıyor.

Kaleci boşa çıktı

Yasin’in şutu kaleyi bulmuyor

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'43 Yasin Öztekin topla ceza sahasına girerken Lopes tarafında faulle durduruldu Hakem Lopes'e direkt kırmızı kart çıkardı Akhisar 10 kişi kaldı

Belhanda serbest vuruşu dişarı gönderdi

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'45 GOL! Akhisar hücumunda Muslera önde yakalandı Olcan Galatasaray yarı sahasının ilk metrelerinden çektiği şutla golü atıyor 2-0

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'45+1-45+2-45+3 Jason Denayer topu ceza sahasındaki takım arkadaşı ile buluşturmaya çalıştı, ancak yaptığı orta rakip oyuncu tarafından uzaklaştırıldı.

İlk yarı sona erdi.

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İkinci yarı

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'45 İkinci yarı başladı

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'46-47 Onur Ayık oyundan çıkıyor ve yerine Alperen Babacan oyuna dahil oluyor.

Maicon oyundan çıkıyor ve yerine Garry Rodrigues oyuna dahil oluyor.

Feghouli orta yapıyor.

Milan Lukac çıkıp topa sahip oluyor ve tehlikeyi geçiştiriyor

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'49-50-51 Martin Linnes orta yapıyor.

Caner Osmanpaşa topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

Fernando ceza sahası dışında şutuyla golü buluyor

Galatasaray önde pres yapıyor Bafetimbi Gomis vuruşunu yapıyor, bir oyuncuya çarpıp yön değiştiren top kaleciyi geçiyor.

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'53-'54 Martin Linnes orta yapıyor.

Alperen Babacan topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

Yasin Öztekin topu ceza sahasındaki takım arkadaşı ile buluşturmaya çalıştı, ancak yaptığı orta rakip oyuncu tarafından uzaklaştırıldı.

Henrique oyuna devam edemiyor Ömer Bayram oyunda

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'55 Yaptığı sert hareketten dolayı Sofiane Feghouli sarı kart gördü

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'57-58 Mustafa Yumlu tehlikeli bir müdahalede bulunuyor. Sofiane Feghouli faule maruz kalan oyuncu.

Belhanda serbest vuruştan ceza sahasına orta yapıyor.

Sissoko topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

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'59 Yasin Öztekin şut çekiyor, Milan Lukac çıkartıyor ancak topa sahip olamıyor

Garry Rodrigues ofsayta düşüyor.

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'60-61-62 Martin Linnes orta yapıyor.

Sofiane Feghouli, Milan Lukac ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

Lukac sakatlandı

Lukac devam ediyor

Akhisar Teknik Direktör'ü Okan Buruk tribüne gönderildi

Tudor çık diye bir hareket yaptı

Gerginlik yaşanıyor

Devam eden oyunda Serdar Aziz ile hava mücadelesinde sert müdahelede bulunanan Olcan sarı kart gördü

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'63-64-65 Gomis ceza sahası önünde yerde kaldı Galatasaray kritik bir firikik kazandı

Yasin'in şutu barajdan dönüyor

Olcan uzaklaştıran isim

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'67-68 Ömer Bayram orta yapıyor.

Muslera çıkıp topa sahip oluyor ve tehlikeyi geçiştiriyor

Gomis topsuz alanda Mustafa Yumlu'ya yaptığı hareket ile kırmızı kartla oyun dışı kalıyor

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'69 Linnes kenara geliyor, Eren Derdiyok oyunda

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'70 Jason Denayer orta yapıyor.

Belhanda golü buluyor 3-2

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'73-74 Abdoulwahid Sissoko, Sofiane Feghouli ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

Aykut Çeviker oyundan çıkıyor ve yerine Muğdat Çelik oyuna dahil oluyor.

Rodrigues serbest vuruşu dışarı gönderiyor

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'75 Younes Belhanda orta yapıyor.

Caner Osmanpaşa topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

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'77 Olcan Adın orta yapıyor.

Serdar Aziz topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

Serdar Aziz topa elle müdahale ediyor.

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'78 Olcan Adın serbest vuruşu kullanıyor, ancak top barajdan geri geliyor

Top yüzüne isabet eden Eren Derdiyok kısa süre yerde kaldı

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'80 Sofiane Feghouli tarafından çekilen şut rakip oyuncudan döndü.

Galatasaray adına Garry Rodrigues sağ taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

Muğdat Çelik topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

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'82 Akhisar Bld. Genç. adına Olcan Adın sağ taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

Mustafa Yumlu topu dışarı gönderiyor.

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'84 Galatasaray takımından Yasin Öztekin kötü bir dokunuşla topu kontrol edemiyor ve takım arkadaşının ortasından yararlanamıyor.

Kadir Keleş tarafından çekilen şut rakip oyuncudan döndü.

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'85 Kadir Keleş orta açıyor

Olcan'ın kafa vuruşu hedefi bulmuyor

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'88-89 Feghouli’nin şutu az farkla dışarı gidiyor

Korner kullanılacak

Belhanda kullandı, Kafalardan seken top Feghouli’nin önünde kaldı şut dışarı gitti

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'90+1 Tudor'un yardımcısı Ayhan Akman da tribüne gönderildi.

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'90+2 Kale vuruşunu geç kullanan Muslera'ya sarı kart çıkıyor

Rodrigues'in şutu dışarı gidiyor

Köşe vuruşu pasla kullanıldı

Rodrigues faul yapıyor

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'90+4 Presle kazanılan topta Belhanda yerde kaldı avantaja bırakılan pozisyonda Feghouli golü atıyor 4-2

Mücadele sona eriyor.

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