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Spor

Aslan için hesap vakti!

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde 2. Tur rövanş mücadelesinde Atletico Madrid'i ağırlıyor.

25 Şubat 2010 02:00

T24 - Galatasaray, Avrupa Ligi'nde 2. Tur rövanş mücadelesinde Atletico Madrid'i ağırlıyor. İlk maçta aldığı 1-1'in avantajını elinde bulunduran Aslan, rakibiyle olan 37 yıllık hesabı kapamak istiyor..


Stat
Ali Sami Yen Stadı

Saat
20.00

Yayın
Tv: Star TV


Hakem
Gianluca Rocchi

Yardımcı Hakemler
Renato Faverani - Andrea Stafani

Dördüncü Hakem
Christian Brighi

İlave yardımcı hakemler
Luca Banti- Massimiliano Saccani

Galatasaray'ın muhtemel 11'i
Leo Franco, Emre Güngör (Sabri), Servet, Neill, Hakan Balta, Keita, Mustafa, Mehmet, Elano, Arda (Giovani), Caner

Atletico Madrid'in muhtemel 11'i
Asenjo, Lopez, Ujfalusi, Perea, Valera, Assunçao, Raul Garcia, Reyes, Simao, Agüero, Forlan

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