Aslan için hesap vakti!

T24 - Galatasaray, Avrupa Ligi'nde 2. Tur rövanş mücadelesinde Atletico Madrid'i ağırlıyor. İlk maçta aldığı 1-1'in avantajını elinde bulunduran Aslan, rakibiyle olan 37 yıllık hesabı kapamak istiyor..
Stat
Ali Sami Yen Stadı
Saat
20.00
Yayın
Tv: Star TV
Hakem
Gianluca Rocchi
Yardımcı Hakemler
Renato Faverani - Andrea Stafani
Dördüncü Hakem
Christian Brighi
İlave yardımcı hakemler
Luca Banti- Massimiliano Saccani
Galatasaray'ın muhtemel 11'i
Leo Franco, Emre Güngör (Sabri), Servet, Neill, Hakan Balta, Keita, Mustafa, Mehmet, Elano, Arda (Giovani), Caner
Atletico Madrid'in muhtemel 11'i
Asenjo, Lopez, Ujfalusi, Perea, Valera, Assunçao, Raul Garcia, Reyes, Simao, Agüero, Forlan