Aslan, Hırvat yıldızı kaptı

Galatasaray, CSKA Moskova'nın yıldız oyuncusu Zoran Erceg ile 2 yıllığına anlaştığını resmi sitesinden açıkladı

Açıklama şöyle:

Galatasaray Liv Hospital, Zoran Erceg ile 2 senelik anlaşmaya varmıştır.

Zoran Erceg

11 Ocak 1985'te Hırvatistan'ın Pakrac şehrinde dünyaya gelen Zoran Erceg profesyonel basketbol yaşantısına 2002'de Polet Keramika Novi Becej takımında başladı.

ABD'nin Teksas eyaleti Dallas şehrinde düzenlenen 2003 Global Games'te bronz madalya kazanan Sırbistan & Karadağ Milli Takımı'nda forma giyen Erceg, Deron Williams, Kosta Perovic, Paul Davis, Jose Barea, LaMarcus Aldridge gibi isimlerle mücadele etti. Vlada Vukoicic yönetimindeki BC Reflex'e geçen Erceg Novi Becej'e kiralandı. Aralık 2003'te FMP Zeleznik'e (Reflex) geri dönen Zoran Erceg Mart 2006'ya kadar fazla forma şansı bulamadan burada geçirdi. 2004 Adriyatik Ligi şampiyonluğu ve 2005 Sırbistan Karadağ Kupası kazanan takımda yer alan Erceg Mart 2006'da sezon sonuna kadar Borac Cacak takımına kiralandı. 11 maçta 14,1 sayı ortalaması yakalayan ve dikkatleri üzerine çeken Erceg tekrar FMP Zeleznik'e döndü.

2006-07 sezonu eski takım arkadaşı Milos Teodosic ile birlikte FMP Zeleznik formasıyla geçiren Erceg genç yaşına karşın farkını ortaya koymaya başladı. Eurocup yarı finali Lietuvos Rytas'a elenmeyi engelleyemedi ama 16 maçta 12,9 sayı 3,7 ribaund üretti. Bir kez daha Sırbistan Kupasına (Radivoj Korac Cup) uzanan takımın parçasıydı. 2007 yazı NBA Draftına katılan ancak seçilemeyen Erceg bir sezon daha Zeleznik'te kaldı. Eurocup normal sezonda Ergin Ataman'ın idaresindeki Beşiktaş'a rakip oldu ve önemli performanslar sergiledi. Elan Chalon'a karşı 26 sayı 10 ribaund ile oynayıp bu organizasyonda kariyer sayı rekorunu kırdı. Eurocup'ta maç başına 14 sayı kaydeden Erceg Sırbistan Ligi'nde 17 maçta 20,1 sayı 5,5 ribaund 2,0 asist ortalamalarına kadar çıktı.

Yurtdışına açılma zamanı gelen Zoran Erceg Avrupa'nın en önemli basketbol markalarından olan Olympiakos ile anlaştı. Papaloukas, Pargo, Childress, Teodosic, Greer, Printezic, Vucjic gibi yıldız oyuncularla NBA takımını andıran Yunanistan temsilcisiyle Euroleague deneyimi yaşayan Erceg Final Four'da Spanoulis, Diamantidis, Jasikevicius üçlüsünün yer aldığı Panathinaikos'a boyun eğdi. Sonraki sezon Panionios'a kiralanan Erceg ligde 14,7 sayı ortalamasını yakalayınca tekrar Barış ve Dostluk Salonu'nun yolunu tuttu. Euroleague Top 16'da oynanan Fenerbahçe Ülker maçında 19 sayı kaydedip bu organizasyondaki kariyer rekorunu kırdı. Yunanistan Kupası kazanan takımda yer alan Erceg 2011 yazında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Beşiktaş'a transfer oldu.

Aynı sezonda Eurochallenge, Türkiye Kupası ve Beko Basketbol Ligi şampiyonlukları yaşayan Beşiktaş'ın ana parçalarından biri olan Erceg 31 Aralık'ta Anadolu Efes karşısında ürettiği 28 sayıyla TBL kariyer rekorunu elde etti. Normal sezonda 29 maç oynayan Zoran 14,4 sayı 4,6 ribaund ort. tuttururken playoff yarı final serisi ilk iki maçında takımımıza karşı yüksek şut yüzdesiyle 23 ve 21 sayı üretmişti. Ligde 41 maç oynayan ve yaklaşık 25 dakika süre alan Erceg Eurochallenge finalinde de Elan Chalon önünde 25 sayı 15 ribaund ile devleşti ve kupanın Türkiye'ye gelmesinde büyük pay sahibi oldu.

2012 yazında CSKA Moskova ile anlaşan ve Rusya'nın yolunu tutan Zoran Erceg sezona büyük bir şanssızlıkla başladı. Euroleague ilk iki maçında 10 sayı 5,5 ribaund ort. ve % 54,5 üç sayı yüzdesi yakalayan Erceg Ekim ayında sakatlandı ve Ocak sonu parkelere dönebildi. Bir kere daha Final Four deneyimi yaşayan Erceg VTB Birleşik Ligi, Rusya Ligi şampiyonlukları gördü.

İlk kez 2007 Avrupa Şampiyonası için Sırbistan kadrosuna seçilen Zoran Erceg 2,11 metre boyunda ve dört numaralı pozisyonda oynuyor. Sırp oyuncu dış şutlardaki isabeti, ribaund katkısı, uzun forvet bölgesinde rakiplerine karşı boy avantajı ve potaya yüzü dönük topu aldığında alçak post oyunuyla dikkat çekiyor.