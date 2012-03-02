Aslan, Hamit Altıntop için harekete geçti

T24 - Galatasaray, Real Madrid’de forma şansı bulamayan gurbetçi yıldız için yeniden harekete geçti. Yeni sezon öncesi düşünülen transfer için Terim, Mourinho’yu bizzat arayıp yardım isteyecek.

Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim’in göreve geldiği günden bu yana gözdeleri arasında yer alan Hamit Altıntop için temaslara yeniden başlanma kararı alındı.

Bu hafta içinden itibaren İkinci Başkan Ali Dürüst, Real Madrid’de forma şansı bulamayan gurbetçi yıldız için harekete geçecek.

Hamit’in, İspanya’da forma bulamamaktan usandığı bunu da bizzat Terim’e ilettiği, tecrübeli teknik adamın da sezon sonu için yönetime ilk verdiği ismin Hamit olduğu belirtildi. Daha önce birçok defa gündeme gelen ancak gerek Hamit’in gerekse Real Madrid’in isteksiz tavrı nedeniyle gerçekleşmeyen transferin bu defa sonuçlandırılacağına kesin gözüyle bakılıyor. Gurbetçi yıldız için İspanyol devine 5 milyon Euro’ya kadar bir rakamın önerileceği belirtiliyor.

Real Madrid Başkanı Fiorentino Perez ile arası iyi olan Futbol Şube Sorumlusu Abdürrahim Albayrak’ın transferde etkin rol oynayacağı belirtildi.

Terim’in ayrıca kolaylık gösterilmesi için Real Madrid Teknik Direktörü Mourinho ile de özel bir görüşme yapacağı ifade edildi.