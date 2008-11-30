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Spor

Aslan Hacettepe'yi ağırlıyor

Galatasaray, Turkcell Süper Lig'de 13. hafta karşılaşmasında bugün alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Hacettepe'yi konuk edecek.

30 Kasım 2008 02:00

Turkcell Süper Lig'de 13. Hafta'nın kapanış maçında Galatasaray evinde, Hacettepe'yi konuk ediyor. Ali Sami Yen Stadı'ndaki mücadeleyi Süleyman Abay yönetecek. Saat 19:00'da başlayacak mücadele Lig TV'den naklen yayınlanacak, bu maçı Tempo24 canlı anlatım servisinden an be an takip edebilirsiniz.





Turkcell Süper Lig'de 13. haftanın kapanış maçında Galatasaray ile Hacettepe karşı karşıya gelecek. Ali Sami Yen Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak ve Lig TV'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Süleyman Abay yönetecek.

Turkcell Süper Lig'de Hacettepe'yi ağırlayacak olan Galatasaray'da tek hedef galibiyet.

Ankaraspor ile ligde berabere kalmasının ardından, UEFA Kupası'nda evinde Metalist Kharkiv'e mağlup olan sarı-kırmızılı takım, Hacettepe karşısında galibiyete odaklandı. Galatasaray, son 5 lig maçında galibiyet elde edemeyen Hacettepe karşısında alacağı galibiyetle yeniden moral kazanmanın ve taraftarını mutlu etmenin hesaplarını yapıyor.

Hacettepe maçı öncesi Galatasaray'da, Linderoth, Alparslan, Hasan Şaş, Serkan Çalık ve Uğur eksik oyuncular olurken, ayak bileğinde ağrısı bulunan Sabri ile belinde ağrıları olan Hakan Balta'nın durumları maç saatine doğru netlik kazanacak.

SAMİ YEN'DE 11'LER BELLİ OLDU!

GALATASARAY

De Sanctis
Servet
Sabri
Meira
Volkan
Arda
Barış
Ayhan
Lincoln
Kewell
Baros

HACETTEPE

Recep
Ufuk
Orhan
Teli
Murat Kalkan
Tozo
Serkan Atak
Kadir
Sandro
Olgay
Zoko




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