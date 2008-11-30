Aslan Hacettepe'yi ağırlıyor

Turkcell Süper Lig'de 13. Hafta'nın kapanış maçında Galatasaray evinde, Hacettepe'yi konuk ediyor. Ali Sami Yen Stadı'ndaki mücadeleyi Süleyman Abay yönetecek. Saat 19:00'da başlayacak mücadele Lig TV'den naklen yayınlanacak,

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Turkcell Süper Lig'de 13. haftanın kapanış maçında Galatasaray ile Hacettepe karşı karşıya gelecek. Ali Sami Yen Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak ve Lig TV'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Süleyman Abay yönetecek.Turkcell Süper Lig'de Hacettepe'yi ağırlayacak olan Galatasaray'da tek hedef galibiyet.Ankaraspor ile ligde berabere kalmasının ardından, UEFA Kupası'nda evinde Metalist Kharkiv'e mağlup olan sarı-kırmızılı takım, Hacettepe karşısında galibiyete odaklandı. Galatasaray, son 5 lig maçında galibiyet elde edemeyen Hacettepe karşısında alacağı galibiyetle yeniden moral kazanmanın ve taraftarını mutlu etmenin hesaplarını yapıyor.Hacettepe maçı öncesi Galatasaray'da, Linderoth, Alparslan, Hasan Şaş, Serkan Çalık ve Uğur eksik oyuncular olurken, ayak bileğinde ağrısı bulunan Sabri ile belinde ağrıları olan Hakan Balta'nın durumları maç saatine doğru netlik kazanacak.De SanctisServetSabriMeiraVolkanArdaBarışAyhanLincolnKewellBarosRecepUfukOrhanTeliMurat KalkanTozoSerkan AtakKadirSandroOlgayZoko