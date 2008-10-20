Aslan gole doymuyor



Turkcell Süper Lig'de puan cetvelinde istediği yerde bulunmayan Galatasaray, gol yollarında sıkıntı çekmiyor.



Kadrosunda Milan Baros, Shabani Nonda ve Ümit Karan gibi golcüleri bulunan, ayrıca Cassio Lincoln, Harry Kewel ile Arda gibi gol becerileri yüksek orta saha oyuncularına sahip olan ''Cim bom'', bu sezon ligde 7. hafta sonunda en çok gol atan takım unvanına sahip.



Ligde 7 maçta rakip filelere toplam 17 gol gönderen sarı-kırmızılılar, 2.42'lik bir ortalama yakaladı. Lider Beşiktaş'ın 2 gol ortalamasını, 4. sırada olmasına rağmen geçen Galatasaray, puan cetvelinde üstünde bulunan Trabzonspor (11 gol 1.57 ortalama) ve Bursaspor'u (12 gol 1.71 ortalama) da geride bıraktı.



ARTI 11 AVERAJI VAR

Galatasaray, bu sezon attığı 17 gole karşın kalesinde 6 gol görüp elde ettiği artı 11'lik averajla ligin en iyi takımı unvanına da sahip.



Lider Beşiktaş'ın ligde artı 9 averajı bulunurken, 2. sıradaki Trabzonspor (11-8) ve 3. sıradaki Bursaspor'un (12-9) ise sadece artı 3 averajları var.



Galatasaray ligde, yediği gol açısından da sadece Kayserispor (4) ve Beşiktaş'a (5) geçildi. Ligde Sivasspor da Galatasaray gibi kalesinde 6 gol gördü.