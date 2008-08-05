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Spor

Aslan golcü avında

Şampiyonlar Ligi kadrosunu iki gün içinde UEFA’ya bildirmesi gereken Galatasaray’da Haldun Üstünel İspanya’ya gitti, Adnan Sezgin ise Almanya’da kaldı

05 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Galatasaray yönetimi, golcü transferi için iki koldan harekete geçti. Sarı-kırmızılı takım, Almanya kampını bitirerek dün İstanbul’a dönerken, kafileden ayrılan futbol şubesi sorumlusu Haldun Üstünel, İspanya’ya giderken, Futbol A.Ş. Genel Müdürü Adnan Sezgin ise Almanya’da kaldı.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu için UEFA’ya 7 Ağustos’a kadar kadroyu bildirmek zorunda olmaları nedeniyle çalışmalara hız veren sarı-kırmızılılarda Haldun Üstünel’in öncelikle listenin ilk sırasında bulunan Ricardo Oliveira konusunda Zaragoza kulübüyle masaya oturacağı belirtildi. Galatasaray’ın birçok talibi olan Brezilyalı golcünün bonservisine 5-6 milyon euro ödemeye hazır olduğu, ancak Zaragoza’nın yaklaşık 10 milyon euro talep ettiği kaydedildi.

Maliyeti çok yüksek

Oliveira’ya ödenecek yıllık 2-3 milyon euro da hesaba katıldığında bu transfer için yaklaşık 15 milyon euro harcamak zorunda kalacak olan Cim-Bom’un, Zaragoza indirim yapmazsa yüksek maliyeti nedeniyle Brezilyalı santrfordan vazgeçerek rotasını Valencia’lı Morientes ve ismi sır gibi saklanan bir golcüye çevirebileceği vurgulandı.

Bu arada Oliveira için 10 milyon euro isteyen Zaragoza kulübü, Galatasaray’ın çok düşük bir teklif yaptığını açıkladı. İspanya’da 2. Lige düşen takımının son hazırlık maçında 11’de sahaya çıkan golcü oyuncu ise transferle ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

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