Aslan gol yollarında sıkıntılı

Tempo24-





Yeni transfer Alparslan Erdem oyuna sonradan dahil olurken, yeni transfer kaleci Sanctis forma giymedi. Temposu düşük geçen karşılaşmada gol sesi çıkmadı. İlk hazırlık karşılaşmasında Homberg'i 2-0 yenen Cim Bom, ardından oynadığı Paderborn ve L.Sofya maçlarında rakipleriyle 1-1 berabere kalmıştı. Belçika'nın Gent takımıyla 0-0'lık sonuçla yenişemeyen Sarı-Kırmızılılar, ikinci hazırlık kampında Bundesliga'nın yeni ekiplerinden Hoffenheim'a 2-1 mağlup olmuştu.



Yeni sezon öncesi arayışlarını sürdüren Teknik Direktör Michael Skibbe, 1860 Münih karşısında forvette Yaser ve Nonda'ya görev verirken, orta sahayı Hasan Şaş, Ayhan, Mehmet Topal ve Arda Turan'dan oluşturdu. İlk 45 dakikada orta alanda daha çok topa hakim olan Sarı-Kırmızılılar, sağ kanadı Hasan Şaş ve Barış Özbek ikilisiyle etkili kullandı. Ev sahibi takımın eski G.Saraylı Berkant Göktan, Di Salvo ile geliştirdiği atakları başarılı savunmasıyla geçiştiren Cim Bom, Barış, Emre Aşık, Arda ve Nonda ile gole çok yaklaştı. 39. dakikada Barış'ın sert şutunun direkte patlaması, Galatasaray adına büyük şanssızlıktı. İkinci yarıda G.Saray, bir türlü istediği oyunu ortaya koyamadı. Çok fazla futbolcu değişikliklerinin de yaşandığı bu devrede iki takım oyuncuları da maça konsantre olmakta zorlandı. 75'te Berkant'ın pasında Hollebas, uygun pozisyonda kaleci Aykut'a takıldı. Sarı-Kırmızılılar ise gol pozisyonu üretmekten uzaktı. Zevksiz ve tatsız geçen maç, başladığı gibi bitti: 0-0.



'Gol sorununu çözeceğiz'



G.Saray Teknik Direktörü Michael Skibbe, 1860 Münih'le oynadıkları hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamada, "Hazırlık maçında az gol atmamız bize gol bölgesinde daha çok çalışmamız gerektiğini gösterdi. İlk resmi maçımız olan Steaua Bükreş maçına kadar daha fazla çalışmamız gerekiyor. Bu sorunu iki haftada aşabileceğimizi düşünüyorum." dedi. Futboldan memnun olduğunu belirten Skibbe, Leverkusen'de forma giyen Kiessling ile ilgili transfer iddialarını yalanladı. Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Steaua Bükreş'e de değinen Michael Skibbe, "Bükreş zorlu bir rakip olarak karşımıza çıkacak. Ancak biz Şampiyonlar Ligi'ne girmeye hazırız." Galatasaray, bugün İstanbul'a dönecek.





G.SARAY: 0 - 1860 MÜNİH: 0

GALATASARAY: Aykut 7, Mehmet Güven? (dk.10 Barış 6, dk.46 Aydın 5), Emre Aşık 6 (dk. 72 Sinan 3), Meira 6 (dk. 46 Murat 5), Volkan 5, Hasan Şaş 6 (dk. 46 Sabri 4), Mehmet Topal 6 (dk. 77 Alparslan ?), Ayhan 5 (dk. 46 Hakan Balta 5), Arda Turan 6 (dk. 71 Erhan ?), Yaser 5, Nonda 4 (dk. 71 Ferdi ?).

1860 MÜNİH: Tschauner 6, Hoffmann 5, Ghvinianidze 6, Beda 4 (dk. 57 Baumgartlinger 4), Johnson 5, Schwarz 5, Ledgerword 4, Berkant Göktan 6, Bierofka 5 (dk. 70 Holebas ?), Lauth 5, Di Salvo 5 (dk. 57 Thorandt 4).

HAKEMLER: Michael Kempter 7, Robert Kempter 7, Marco Fritz 7





