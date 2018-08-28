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Spor

Aslan gol oldu yağdı; Galatasaray 6-0 Aytemiz Alanyaspor

Galatasaray Süper Lig'de 3'te 3 yaparken, Alanyaspor henüz siftah yapamadı

28 Ağustos 2018 02:37

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 3. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. 

Galatasaray, Fernando'nun golüyle 37. dakikada 1-0 öne geçti. Sinan Gümüş'ün 49. dakikada Eren Derdiyok 54. dakikada attığı gollerle skor 3-0'a geldi. Yeni transfer Emre Akbaba 56. dakikada durumu 4-0 yapan golü attı. Galatasaray'ın 69. dakikada kazandığı penaltı vuruşu VAR kararıyla iptal edildi. Onyekuru 82. dakikada skoru 5-0 yaptı. Bu golden iki dakika sonra Emre Akbaba skoru 6-0 yapan golü attı.
 

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