Aslan galibiyetle başladı

Fortis Türkiye Kupası'nda Denizlispor'u konuk eden Galatasaray, karşılaşmayı 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Sarı-kırmızılı takım, Ali Sami Yen Stadı'ndaki mücadelenin 40. dakikasında Carussca'nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Denizlispor bu gole 74. dakikada Hasan'la karşılık verirken, skoru belirleyen golü 77. dakikada penaltıdan Song kaydetti ve Galatasaray sahadan 2-1 galip ayrıldı.

MAÇTAN NOTLAR

Öte yandan Galatasaraylı taraftarlar maça fazla ilgi göstermedi. Karşılaşmayı 5 bine yakın taraftar izlerken, sarı-kırmızılı kulübün dağıtmayı planladığı 25 bin Türk bayrağının büyük bölümü elde kaldı.

TERÖRE PROTESTO

Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, son günlerde yaşanan terör olaylarını protesto etti. Taraftarlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla birlikte ''10. Yıl Marşı''nı söyledi. Taraftarlar ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez'' diye tezahürat yaptı.

LİNCOLN TÜRK BAYRAĞI SALLADI

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Lincoln ve ülkesinden gelen kuzenleri birlikte maçı izlerken, ellerindeki bayrağı birlikte sallayarak tezahüratlara destek verdiler. Türk vatandaşı olması konusunda öneri gelmesi durumunda bunu değerlendireceğini ifade eden ünlü futbolcunun, Türk bayrağını coşkulu bir biçimde sallaması dikkati çekti.

FELDKAMP'TAN DEĞİŞİKLİKLER

Galatasaray Teknik Direktörü Karl Heinz Feldkamp, Denizlispor maçına farklı bir kadroyla çıktı. As ve yedek oyunculardan karma bir kadroyla Denizlispor maçına çıkan sarı-kırmızılı ekipte kaleci Aykut, Carrusca, Serkan ve Bouzid, maçta forma giyerlerken, yaklaşık 2 aydır sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Sabri de Denizlispor maçında formasına kavuştu.

Alman çalıştırıcı, Hasan, Volkan, Servet ve Uğur'u yedek bırakırken, sakatlıkları bulunan Lincoln, Linderoth, Okan, Hakan Şükür, Ayhan ve bu maçta kadroya alınmayan Nonda forma giymedi.







GALATASARAY: 2 - DENİZLİSPOR: 1

Stat: Ali Sami Yen

Hakemler: Vedat Yüksel xxx, Nihat Mızrak xxx, H. Erman Ercan xxx

Galatasaray: Aykut xx, Hakan Balta xx, Song xxx, Bouzid xx, Sabri xx (Dk. 80 Servet x), Barış xx, Arda xx (Dk. 46 Hasan xx) Mehmet Topal xxx, Carrusca xxx, Serkan xx, Ümit xx (Dk. 64 Uğur x)

Denizlispor: Süleymanou xx, Murat xxx, Çağlar x, Burak xx, Hasan xx, Alberto Gomez x (Dk. 60 Caner x), Zafer xx, Tomas x (Dk. 81 Serhat ?), Güray xx (Dk. 84 İlkay ?), Yusuf xx, Engin xx

Goller: Dk. 40 Carrusca, Dk. 77 Song (penaltıdan) (Galatasaray), Dk. 74 Hasan (Denizlispor)

Sarı Kartlar: Dk. 26 Ümit, Dk. 67 Sabri (Galatasaray), Dk. 28 Zafer, Dk. 70 Yusuf, Dk. 84 Serhat (Denizlispor)

2. dakikada Yusuf'un ortasında savunmanın arkasında topla buluşan Güray'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Aykut'tan döndü. Bu kez Engin, önünde bulduğu topu kaleye yuvarlarken, meşin yuvarlak Aykut'a çarparak dışarı çıktı.

4. dakikada Sabri'nin uzun pasında, ceza alanında topla buluşan Ümit'in şert şutunda, top auta gitti.

16. dakikada Hasan'ın sağ taraftan ortasında Yusuf, ceza alanında kafayı vurdu ve meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.



40. dakikada Arda'nın pasında topu ceza alanı çizgisi üzerinde kontrol eden Carrusca'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray 1-0 önde kapadı.

54. dakikada ceza alanında Murat'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Engin'in vuruşunda Aykut, meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı.

63. dakikada Caner'in ceza alanı sol çaprazından sert şutunda kaleci Aykut, son anda meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

64. dakikada Murat'ın pasında topla buluşan Engin'in şutunda, meşin yuvarlak kaleci Aykut'an döndü.

66. dakikada Hasan, soldan arapasıyla Uğur'u ceza alanında topla buluşturdu. Bu futbolcunun pasında Serkan, topuğuyla meşin yuvarlağı auta attı.

69. dakikada Uğur'un pasında Sabri, uygun durumda topu auta attı.

74. dakikada Murat'ın ceza alanı sol çaprazından vuruşunda topu önünde bulan Hasan, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

76. dakikada Hasan, tek başına topla ceza alanına girerken, savunmanın müdahalesiyle meşin yuvarlak Currasca'nın önünde kaldı. Bu futbolcu Çağlar'ın müdahalesiyle kendini yerde bulurken, hakem Vedat Yüksel penaltı noktasını gösterdi.

77. dakikada penaltı atışını kullanan Song, meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını yeniden öne geçirdi: 2-1

Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca, Galatasaray karşılaşmayı 2-1 kazandı.