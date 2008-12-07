Aslan 'farkını' ortaya koydu

Karşılaşma orta alan mücadelesi şeklinde başlarken, iki takım da birbirine üstünlük kurmakta zorlandı. Pozisyon açısından kısır geçen ilk yarıda konuk Galatasaray Lincoln ile karşı karşıya bir poziyondan yararlanamazken, Ankaragücü'nde de Emre'nin ceza sahasının dışından attığı bir şutta top yan direkten döndü. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.Maçın ikinci yarısı düşük tempoda başlarken, konuk Galatasaray 10. dakikadan itibaren topa daha çok sahip olarak Ankaragücü kalesinden galibiyet golünü aradı. 61. dakikada Lincon'ün şık pasyla kaleciyle karşı karşıya kalan Baros, düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı ve Galatasaray 1-0 öne geçti.Ankaragücü yediği golün şaşkınlığını üzerinden atamadan Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Lincoln'ün pasıyla ceza sahasının dışında topla buluşan Kewell, mükemmel bir vuruşla topu kaleci Serkan'ın solundan filelere yolladı ve Galatasaray 62. dakikada skoru 2-0'a taşıdı.Üst üste bulduğu gollerle bir anda 2-0 öne geçen Galatasaray, 3. golü de hemen 2 dakika sonra buldu. İlk 2 golün pasını veren Lincoln'ün sağ taraftan yaptığı ortada kale sahasında topa dokunan Baros kendisinin ikinci, takımının üçüncü golüne imza attı.Kalan bölümde Galatasaray kontrollü bir futbol sergilerken, 1-2 tehlikeli pozisyon yakalayan ev sahibi Ankaragücü sonucu değiştiremeyince mücadele konuk ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.Galatasaray bu sonuçla puanını 27'ye yükseltip 14. haftayı üçüncü sırada kapatırken, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Ankaragücü 14 puanda kaldı.7. dakikada Baros'un indirdiği topla ceza alanı içinde buluşan Ayhan'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.16. dakikada Kewell'ın sağdan ceza alanı içine yaptığı ortaya iyi yükselen Baros'un topa kafayla vuruşunda, kaleci Serkan meşin yuvarlağı yumruklayarak kornere çeldi.36. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Gökhan'ın yaptığı çok sert vuruşta, meşin yuvarlak yan direkten döndü.40. dakikada Arda'nın pasıyla bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Lincoln'un vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.44. dakikada, sol kanattan ceza alanına giren Jaba, Mehmet Yılmaz'ı gördü. Bu futbolcunun vuruşu kaleci De Sanctis'de kaldı.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.57. dakikada Kewell'in sol kanattan yaptığı ortada, kaleci Serkan topu tutamayınca meşin yuvarlak bir anda boşta kaldı. Lincoln'ün topukla vuruşunda kaleci Serkan topu kontrol ederek tehlikeyi önledi.61. dakikada Ankaragücü ceza alanı içinde Kewell'in pasıyla topla buluşan Baros, takımı 1-0 öne geçiren golü kaydetti.62. dakikada Lincoln'ün pasıyla buluşan Kewell, ceza alanına girerken yaptığı güzel vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.65. dakikada Kewell'in pasında sol tarafta topla buluşan Lincoln'ün ortasında ceza alanında uygun durumda bulunan Baros takımını 3-0 öne geçirdi.71. dakikada İbrahim'in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Jaba'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci De Sanctis'den geri döndü.77. dakikada Jaba'nın pasıyla ceza alanı içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Metin'in vuruşunda, kalece De Sanctis gole izin vermedi.80. dakikada Gökhan'ın ceza sahası dışından vuruşunda, top kaleci De Sanctis'de kaldı.85. dakikada Arda-Ayhan verkaçında Ankaragücü savunması uygun durumda bulunan Arda'dan önce davranarak tehlikeyi önledi.90. dakikada Iglesies'ın ortasında, cezaalanı içinde uygun durumda bulunan Metin kötü bir vuruşla topu auta gönderdi.Karşılaşmayı Galatasaray 3-0 kazandı.