Aslan ezdi geçti!..



Beko Basketbol Ligi'nde Galatasaray Cafe Crown, Pınar Karşıyaka'yı 71-55 yendi.



Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray Cafe Crown, Cemal, Milojevic ve Graves'in sayılarıyla 5. dakikayı 13-4 önde geçti. Bu dakikadan sonra toparlanan Pınar Karşıyaka, Mims ve Benton ile pota altından ürettiği sayılarla 9. dakikada aradaki sayı farkını 16-13 ile 3'e kadar indirdi. Sarı-kırmızılılar ilk çeyreği 18-13 önde geçti.



İkinci periyoda İzmir takımı etkili başlayarak Williams ve Mims ile boyalı alandan sayılar bulup, 13. dakikada 20-20 ile skorda eşitliği yakaladı. Konuk ekip bir dakika sonra da 22-20 öne geçti. Çekişmeli geçen bu çeyrekte sarı-kırmızılı takımın kritik top kayıplarını iyi değerlendiren Pınar Karşıyaka, devreyi 31-27 önde kapadı.



Üçüncü çeyrekte sert savunma yapan İzmir temsilcisi, Benton ve Mims ile skor üretirken, 25. dakikayı 42-35 önde geçti. Bu dakikadan sonra Zizic, Milojevic ve Graves ile 10-0'lık bir seri yakalayan Galatasaray Cafe Crown, 28. dakikada 45-42'lik skorla üstünlüğü yeniden eline geçirdi. Sarı-kırmızılılar, bu çeyrekte zorlanmasına rağmen, son periyoda 48-46 önde girdi.



Maçın son bölümüne çok iyi başlayan Galatasaray Cafe Crown, Graves ile dış atışlardan Cemal ile de pota altından sayılar üreterek 35. dakikada 60-49'luk skorla aradaki sayı farkını 11'e kadar çıkardı. Maçın ilk ve son çeyreklerinde etkili bir oyun sergileyen sarı-kırmızılı takım, karşılaşmadan da 71-55'lik skorla galip ayrıldı.



Bu arada, iki takımın taraftarları maç öncesi birlikte İstiklal Marşı'nı okurken, tribünlere de ortak pankartlar astı. Geçen günlerde vefat eden Galatasaray taraftarı Anıl Aydın ile Karşıyakalı Özgür Soylu, ortaklaşa anıldı.





GALATASARAY CAFE CROWN: 71 - PINAR KARŞIYAKA: 55



Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Murat Biricik , Alper Özgök , Ali Şakacı



Galatasaray Cafe Crown: Cüneyt 3, Erdem 4, Graves 25, Cemal 13, Milojevic 15, Altay , Zizic 2, Strickland 2, Hüseyin , Gurovic 7, Murat

Pınar Karşıyaka: Hakan 1, Furkan 2, Williams 13, Mims 16, Benton 9, Gökper 2, Pastal 10, Erhan , Ömer , Berk 2



1. Periyot: 18-13

İlk yarı: 27-31

3. Periyot: 48-46