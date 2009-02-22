Aslan, evinde şok yaşadı

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Maçtan notlar: Galatasaray-Kocaelispor

CANLI ANLATIM MERKEZİ

MAÇTAN DAKİKALAR



İKİNCİ YARI

Turkcell Süper Lig'de 21. hafta şok bir sonuçla kapandı. Son haftalarda üst üste puankayıpları yaşayan şampyonluk adaylarından Galatasaray, ligde kalma mücadelesi veren Kocaelispor'a evinde 5-2 mağlup oldu.Ali Sami Yen Stadın'daki maçın 15. dakikasında Mehmet Topal'ın uzak mesafeden attığı golle 1-0 öne geçen Galatasaray, 24. dakikada Taner'in golüne engel olamadı. Lincoln ve Nonda ile yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyen ve savunmasında açıklar veren sar-kırmızılılar, 35. dakikada bu kez Murat Hacıoğlu'nun golüyle soyunma odasına 2-1 yenik indi.İkinci yarıya Arda ve Barış'ı oyuna alarak başlayan ev sahibi ekipte, 51. dakikada Lincoln'ün mutlak pozisyonunu Serdar Kulbilge'nin sakatlanması nedeniyle oyuna giren Kılıçarslan kurtardı. Artan kar yağışına rağmen ataklarını sıklaştıran Galatasaray, 64. dakikada yakalandığı kontratakta Taner'in ikinci golüyle 3-1 yenik duruma düştü.Bu bölümden sonra Arda'nın önderliğinde rakip kaleye yüklenen Galatasaray, 73. dakikada Lincoln ile farkı 1'e indirirken, 84. dakikada kazanılan penaltıda Baros'un vuruşu kalecide kaldı. Servet'in sakatlanmasıyla son bölümleri 10 kişi oynayan sarı-kırmızılılar, 88'de gecenin yıldızı Taner'in 'hat-trick'iyle 4-2 geriye düştü.Maçın skorunu yine Taner uzatma anlarında belirledi ve Galatasaray bu sezon sahasındaki ilk yenilgisini 5-2'lik skorla aldı. Son 4 maçta 3. kez sahadan mağlup ayrılan sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yarışında lider Sivasspor'un 8 puan gerisinde 37 puanla haftayı 5. sırada kapattı.Stat: Ali Sami YenHakemler: Deniz Çoban, Baki Tuncay Akkın, Ekrem KanGalatasaray: De Sanctis, Emre Güngör, Meira, Servet, Sabri, Mehmet Topal, Lincoln, Mehmet Güven, Kewell, Nonda, ÜmitKocaelispor: Serdar Kulbilge, Ross, Emrah, Sadigov, Ergün, Adem, Levent, Nsumbu, Murat, Taner, AgbetuGoller: Dk. 15 Mehmet Topal (Galatasaray), Dk. 24 Taner, Dk. 35 Murat (Kocaelispor)Turkcell Süper Lig'de Galatasaray ile Kocaelispor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip, 2-1 önde tamamladı.7. dakikada Lincoln'un kullandığı korner atışında, ceza sahası içinde Nonda'nın yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak, kornere çıktı.15. dakikada Mehmet Topal, Nonda'dan aldığı pas ile ceza sahasına girmeden sağ çaprazda yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Serdar Kulbilge'nin sağından filelere göndererek, takımını 1-0 öne geçirdi.20. dakikada Sabri'nin kafasından seken topu, önünde bulan Agbetu, meşin yuvarlağı ayağından açınca De Sanctis kalesini terk edip, rakibinden önce yaptığı müdahaleyle topu uzaklaştırdı.24. dakikada Galatasaray ceza sahasına yapılan ortada, kaleci De Sanctis meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırmaya çalışırken, kısa düşen topu Taner, ceza sahası çizgisi üzerinde gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi:1-1.32. dakikada Mehmet Güven'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Lincoln'ün müsait durumda yaptığı vuruşta, kaleci Serdar Kulbilge'den dönen topu, daha sonra savunma uzaklaştırdı.35. dakikada Nsumbu'un pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Murat, ileri çıkan kaleci De Sanctis'in üzerinden meşin yuvarlağı filelere göndererek, takımı 2-1 öne geçirdi.Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 Kocaelispor'un üstünlüğüyle tamamlandı.51. dakikada Sabri'nin sağdan yaptığı ortada ceza sahası içinde topu önünde bulan Lincoln, istediği gibi vuramadı ancak, savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırarak, tehlikeyi önledi.64. dakikada Adem'in uzun pasıyla ceza sahasına giren Ross, müsait durumdaki Taner'i gördü. Kaleci De Sanctis ile karşı karşıya kalan Taner, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-3.67. dakikada Nsumbu'dan aldığı pas ile kaleciyle karşı karşıya kalan Agbetu, topu ayağından açınca kalesini terk eden De Sanctis, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.68. dakikada Nonda'nın ceza sahası dışında sert şutunda kaleci Kılıçarslan, topu son anda kornere çeldi.73. dakikada soldan yapılan ortada, ceza sahasında Kewell'ın indirdiği topu penaltı noktası üzerinde önünde bulan Lincoln sert bir vuruşla ağlara yollayarak, farkı 1'e indirdi: 2-381. dakikada Nonda'nın pasıyla ceza sahasına giren Baros'un, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.85. dakikada Lincoln'un yaptığı ortayı Emrah ceza sahasında eliyle kesince hakem Deniz Çoban, penaltı noktasını gösterdi. 87. dakikada Baros'un kullandığı penaltı atışını kaleci Kılıçarslan kurtardı.87. dakikada Nsumbu'dan aldığı pas ile Galatasaray ceza sahasına giren Taner, meşin yuvarlağı kaleci De Sanctis'in üstünden ağlara gönderdi: 2-490. dakikada sol taraftan bomboş ceza sahasına giren Taner, kaleci De Sanctis ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı 4. kez filelere gönderdi: 2-5