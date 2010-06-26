Aslan etinden hamburger

T24 - ABD'de bir restoran, Güney Afrika'da oynanan Dünya Kupası şerefine menüsüne aslan etinden yapılmış burger koydu.



Arizona eyaletinin Phoenix kentinin Mesa bölgesinde bulunan İl Vinaio adlı restoranın sahibi Cameron Selogie, hayvan hakları savunucularının büyük tepkisini çeken girişimiyle ilgili, etini kullandığı aslanların avlanmadığı, vurulmadığı ve kötü muameleye maruz kalmadığının kendisine söylendiğini, ancak bu konuda yanıltılmış olabileceğini söyledi.



İl Vinaio restoranında Afrika aslanından yapılmış burgerlerin bu hafta rezervasyonla satıldığı, bekleyenlerin sayısının ise 100 kişi olduğu belirtiliyor.



Aslan etinden yapılmış burger çok talep görmesinin yanı sıra uluslararası alanda da dikkatleri çekti ve hayvan hakları eylemcilerinin tepkisine neden oldu. Hayvan hakları savunucuları restoranın dışında nöbet tutarken, Selogie'nin ölüm tehditleri aldığı bildiriliyor.



Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi sözcüsü Michael Herndon ise Afrika aslanının etini servis etmenin tamamen yasal olduğunu söyledi.



Soyları tükenme tehdidi altında olmadığı müddetçe Afrika aslanı gibi türlerin etlerinin ABD'ye girişine yasak konulmadığı belirtiliyor.





