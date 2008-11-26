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Spor

Aslan dolu dizgin!..

Galatasaray Cafe Crown, Hırvatistan temsilcisi KK Zagreb'i, normal süresi 68-68 biten ve uzatmaya giden mücadele sonunda 87-72 yendi

26 Kasım 2008 02:00


Basketbolda FIBA Erkekler Eurochallenge Kupası (F) Grubu'ndaki ilk maçında Galatasaray Cafe Crown, Hırvatistan temsilcisi KK Zagreb'i, normal süresi 68-68 biten ve uzatmaya giden mücadele sonunda 87-72 yenerek, grup maçlarına galibiyetle başladı.

Maçta 4 periyot boyunca büyük çekişme yaşanırken, normal süre 68-68 eşitlikle kapandı. Uzatma bölümünde çok iyi savunma yapan Galatasaray Cafe Crown, bu bölümde Guroviç ve Hüseyin'in skorer oyunuyla 13-0'lık bir seri yakaladı ve maçtan 87-72 galip ayrıldı.

Maçta sarı-kırmızılı takım adına Milojeviç, 25 sayı, 10 ribaunt ve 4 asistle galibiyette büyük pay sahibi oldu. Kupanın (F) Grubu'nda ilk maçlar sonunda Galatasaray Cafe Crown, 2 puan ve averajla lider durumda bulunuyor. Gruptaki diğer maçta ise Ukrayna'nın Khimik Yuzhny takımı, evinde Belçika'nın Deia Mons-Hainaut takımını 95-90 yendi. Puan durumu şöyle:

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
Hakemler: Anton Makhlin (Rusya), Dimitar Gologanov (Bulgaristan),
Marius Udrica (Romanya)
Galatasaray Cafe Crown: Cüneyt 9, Graves 11, Cemal 3, Milojeviç
25, Gurovic 21, Erdem 3, Strickland , Hüseyin 12, Murat 3
KK Zagreb: Moroviç 6, Stimac 6, Dijan 7, Tomiç 12, Simon
18, Zoriç 13, Basljan 8, Rahimiç 2
1. Periyot: 16-20
Devre: 38-37 (KK Zagreb lehine)
3. Periyot: 53-53
Normal Süre: 68-68
Beş Faulle Çıkan: Dijan 38.31 (KK Zagreb)

TAKIMLAR: O G M A Y P
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1-Galatasaray Cafe Crown 1 1 - 87 72 2
2-Khimik Yuzhny 1 1 - 95 90 2
3-Deia Mons-Hainaut 1 - 1 90 95 1
4-KK Zagreb Croatia Osiguranje 1 - 1 72 87



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