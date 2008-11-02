Aslan dolu dizgin



Beko Basketbol Lig'inde Galatasaray Cafe Crown, deplasmanda Bandırma Banvitspor'u 95-86 mağlup ederek üçüncü maçında üçüncü galibiyetini aldı.





Beko Basketbol Ligi'nde Bandırma Banvitspor, evinde Galatasaray Cafe Crown'a 86-95 yenildi.



Maça hücumlarla başlayan Bandırma Banvitspor, bu hücumları sayıya çevirmede başarılı olamadı. Konuk ekip, Guroviç ve Cüneyt'in sayılarıyla 3. dakikaya 7-2'lik üstünlükle girdi. Banvitspor'dan Johnson ve Galatasaray Cafe Crown'dan Guroviç'in sayılarıyla 7. dakikada 12-12 eşitlik sağlandı. Bu periyot karşılıklı sayılarla 24-24 sonuçlandı.



İkinci periyotta Williams ve Caner ile sayılar bulan ev sahibi takım, 11. dakikaya 28-24 önde girdi. Banvitspor, art arda sayılar bularak skoru 35-29 yaptı. Zizic, konuk takımda fark kapatmak için yoğun çaba harcarken, Erkan Veyseloğlu Banvitspor'da 15. dakikada farkı 7 sayıya çıkaran oyuncu oldu: 37-30. Sarı kırmızılı takım, Zizic ile pota altında başarılı olurken, 16. dakikada skoru 37-34 yaptı. Yeşil turunculu ekip, Agudio ile tekrar sayı bulurken, Galatasaray Cafe Crown Cemal ile eşitliği yakaladı: 43-43. Konuk takım Cemal ile sayılar bulmaya devam ederken, Yunus Çankaya'nın son saniye üçlüğü ilk yarının skorunu belirledi: 46-45.



3. periyota da Caner'in basketleriyle başlayan Banvitspor, 21. dakikaya 48-45 üstünlükle girdi. Cemal, Galatasaray, Williams da Banvit adına birer basket bulunca skor 50-47 oldu. Erdem ile sayılar kazanan sarı kırmızılı ekip, 23. dakikada farkı bir sayıya kadar indirdi: 50-49. Karşılaşmaya, konuk takımdan Cüneyt Erden ve Banvitspor'dan Williams'ın sakatlıkları nedeniyle bir süre ara verildi. Dakika 23.29'ı gösterirken, Williams salonu sedye ile terk etti. Her iki takımda karşılıklı sayılar bulmaya devam ederken, 25. dakikaya Galatasaray Cafe Crown 52-54 önde girdi. Konuk takım, dış atışlarda başarılı olamayan Banvitspor karşısında Graves'in basketleriyle 26.20'de farkı 6 sayıya çıkardı: 52-58. Galatasaray Cafe Crown, Zizic'in üçlüğüyle bu periyotun son dakikalarında farkı artırdı: 54-61. Ev sahibi takım Agudio ile farkı kapatmaya çalışırken, sarı kırmızılı ekip, Cüneyt'in asistiyle Graves ve Milojeviç ile bulduğu sayılarla 28 dakikada skoru 57-67 yaptı. Bu periyotun sonunda top kaybı yaşayan ve dış atışlarda başarılı olamayan Banvitspor karşısında konuk takım Milojeviç, Zizic ile son dakikaya 71-59 üstün girdi. Galatasaray Cafe Crown, bu periyotu 73-62 önde tamamladı.



Son periyoda, sarı kırmızılı ekip Guroviç'in basketiyle başlarken, Oktay ve Crispin ile sayılar bulan Banvitspor 33.21 dakikada farkı 4 sayıya kadar indirmeyi başardı: 72-76. Konuk takım, Erdem ve Milojesviç ile son 5 dakikaya 78-80 önde girdi. Banvitspor, bu dakikalarda potadan boş dönerken, konuk takım Erdem ile sayılar buldu. Sarı kırmızılı ekip, Cüneyt'in üçlüğüyle son 3 dakikaya 81-87 skoruyla girmeyi başardı. Erkan Veyseloğlu ve Williams farkı indirmeye çalışsalar da son 2 dakikaya 86-89 skoruyla girildi. Son saniyelerde Graves ile art arda 2 basket daha bulan Galarasaray Cafe Crown, Bandırma Banvitspor'u 95-86 yendi.







BANDIRMA BANVİTSPOR: 86 - GALATASARAY CAFE CROWN: 95



Salon: Kara Ali Acar



Hakemler: Recep Ankaralı xx, Elif İnci xx, Alper Altuğ Köselerli xx



Bandırma Banvitspor: Crispin xxx 17, Williams xxx 18, Caner xx 10, Johnson xx 12, Yunus xx 9, Erkan xx 8, Agudio xx 4, Umut xx 2, Oktay xx 6, İbrahim x



Galatasaray Cafe Crown: Cüneyt Erden xxx 13, Milojevic xxx 11, Gurovic xxx 16, Graves xxx 17, Cemal Nalga xx 8, Erdem xx 6, Strickland x, Zizic xxx 22, Hüseyin x 2, Altay x,



1.Periyot: 24-24



Devre: 46-45



3. Periyot: 62-73



Beş Faulle Çıkanlar: 37.09 Milojevic, 38.28 Cemal Nalga (Galatasaray Cafe Crown)



