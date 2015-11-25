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Spor

Aslan, Devler Ligi'nde kritik virajda; işte Atletico Madrid maçında sahaya çıkacak muhtemel 11

Galatasaray'ın başında Taffarel yer alacak

25 Kasım 2015 09:48

Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid deplasmanında takımın başında yer alacak olan kaleci antrenörü Taffarel, zorlu maçın 11'ini belirledi. Cezalı oyunculardan Burak'ın yerine Umut, Selçuk'un yerine de Bilal görev yapacak.

Hamza Hamzaoğlu'nun görevine son verilmesiyle bir kez daha geçici olarak takımın başına geçen Taffarel, Atletico Madrid deplasmanında da Aslan’ın teknik sorumlusu olacak. Zorlu mücadelenin 11’ini belirleyen Brezilyalı çalıştırıcı, kart cezalısı oyunculardan Burak’ın yerine Umut’u, Selçuk’un yerine de Bilal’ı sahaya sürecek. Hücum hattında Umut’u Podolski, Sneijder ve Yasin destekleyecek. Bilal’ın orta alandaki partneri ise Jose Rodriguez olacak. Beklerde Denayer ve Olcan, savunmanın göbeğinde ise Chedjou ve Hakan Balta’nın oynaması bekleniyor.

 

Takımda 4 eksik var

 

Aslan’da cezalılar Burak ve Selçuk’un yanı sıra sakatlıkları devam eden Carole ve Hamit de, Atletico Madrid maçının kadrosunda yer almıyor. Son hafta yapılacak Astana mücadelesinin öncesinde ise ceza sınırında kimse bulunmuyor.

 

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