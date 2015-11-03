Aslan, Devler Ligi'nde kritik virajda Benfica maçına çıkıyor

Galatasaray, Devler Ligi'ndeki dördüncü maçında Benfica'ya konuk olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki son maçında İstanbul'da ağırladığı Benfica’yı 2-1 yenen Aslan, puanını 4’e çıkarmıştı. Sarı-kırmızılı ekip, ikinci tura çıkabilme ümitlerini artırabilmek için Portekiz'de galibiyet arayacak.

Estadio da Luz stadında yarın (TSİ) 22.45’te başlayacak mücadeleyi, Sırbistan Futbol Federasyonu’ndan hakem Milorad Mazic yönetecek. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak şifresiz yayınlanacak.

Türkiye'de seçimler nedeniyle saatlerin geri alınmamasından dolayı 21.45'te başlayacak Benfica-Galatasaray maçı saat 22:45'te başlayacak.

Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü maçında Benfica ile deplasmanda karşılaşacakGalatasaray'da kadro şekillenmeye başladı. Eskişehirspor mücadelesinde rotasyona giden teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, Benfica maçında yeniden as oyunculara şans verecek.

Benfica karşısında kalede Uruguaylı kaleci Fernando Muslera yer alacak. Defansın sağı için henüz son kararını vermeyen Hamzaoğlu, Jason Denayer ya da Sabri Sarıoğlu'ndan birini tercih edecek. Savunmanın ortasında tecrübeli isimler Aurelien

Chedjou ve Hakan Balta görev yapacak. Solda ise Fenerbahçe derbisi ile çıkışa geçen Olcan Adın forma giyecek.

Orta sahada formda isimler; Selçuk İnan ve Bilal Kısa birlikte görev yapacak. KanatlardaLukas Podolski ve Yasin Öztekin'i kullanmayı düşünen Hamza Hamzaoğlu, Eskişehirspor maçında sarı kart cezalısı olması nedeniyle oynayamayan Wesley Sneijder ile hücumu organize edecek. Galatasaray teknik direktörü, Hollandalı yıldızdan Selçuk ve Bilal'e maç boyunca yardımcı olmasını istiyor. Sarı-kırmızılıların kritik Benfica karşılaşmasında gol umudu ise Burak Yılmaz olacak.



Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Hamit Altıntop ve Lionel Carole, Benfica maçında oynayamayacak. Hafif sakatlığı geçen Jose Rodriguez ise Hamzaoğlu'nun görev vermesi halinde takımda şans bulabilecek.

Benfica'da iki eksik

Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. hafta maçında Galatasaray'ın deplasmanda karşılaşacağı Benfica'yı eksik futbolcular düşündürüyor.

Sağ ayak bileğinden sakatlığı bulunan Benfica'nın Yunan forveti Kostas Mitroglou ve sağ ayak kaslarında aşırı yüklenmeden dolayı sakatlığı olan orta saha oyuncusu Ljubomir Fejsa, takımla antrenmana çıkmadı. Her iki futbolcunun da Galatasaray maçında forma giymeyecekleri kesinlik kazandı. Benfica'da ayrıca kart cezalısı durumundaki orta saha oyuncusu Samaris de sarı-kırmızılılara karşı forma giyemeyecek. Portekiz ekibinde sakatlıkları olan Salvio ve Nelson Semedo'nun da Galatasaray maçına yetiştirilemedikleri bildirildi.

Rui Vitoria: Bizim için 3 puan alma günü

Benfica Teknik Direktörü Rui Vitoria, Galatasaray'a gözdağı verdi ve yarınki karşılaşmada 3 puan alacaklarını iddiaetti. Portekizli teknik adam, iddialı açıklamalar yaparken, "Bizim için 3 puan alma günü" dedi.

Fejsa ve Samaras'ın sakatlıkları nedeniyle oynamayacağını ifade eden Rui Vitoria, Nelson'un eksikliğiyle ilgili olarak da, "Sahada farklı bir takım olmayacak. Oyun açısından güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Yarın bizim için 3 puan alma günü. 6'da 6 yapmak istiyorduk. Onu yapamadıysak geri kalan maçların hepsini kazanmak istiyoruz" diyerek iddialı mesajlar verdi.

"Benfica, İstanbul'da yaptığı maçı kaybettikten sonra bu maç öncesi nasıl bir hazırlık yaptı?" sorusuna ise Portekizli teknik adam, "

Türkiye'ye giderken Galatasaray'a saygı duyuyorduk, şimdi de duyuyoruz. İstanbul'da 1 puan çıkarabilseydik diye düşünmek yerine her maçın ayrı olduğunu düşünerek, sorumluluklarımızı unutmadan, kendi evimizde kazanmak istiyoruz" yanıtını vererek sözlerini bitirdi.

Avrupa kupalarında 264. maç

Galatasaray, Benfica müsabakasında, Avrupa kupaları tarihindeki 265'inci karşılaşmasına çıkacak.

Galatasaray, Şampiyon Kulüpler Kupası ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 160, adı daha önce UEFA Kupası olan UEFA Avrupa Ligi'nde 71, Kupa Galipleri Kupası'nda 32 ve UEFA Süper Kupa'da da 1 kez olmak üzere toplam 264 maç yaptı.



Söz konusu müsabakalarda 98 galibiyet ve 98 yenilgi alan, "Cimbom", 68 karşılaşmada eşitliği bozamazken, rakip filelere gönderdiği 365 gole karşılık kalesinde 392 gol gördü.