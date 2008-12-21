Aslan derbide kükredi!..

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Turkcell Süper Lig'de 2008-2009 sezonunun ilk yarısı dev bir maçla kapandı. 16. haftada karşılaşan ezeli rakipler Galatasaray ile Beşiktaş'ın mücadelesinde gülen taraf 4-2'lik skorla Galatasaray oldu.Sar-kırmızılılar bu sonuçla devreyi 33 puanla 3. sırada kapatırken, Beşiktaş ise 28 puanla 6. sırada kaldı.Ali Sami Yen Stadı'ndaki karşılaşmaya çift forvetle başlayan ve orta sahasını da kalabalık tutan Galatasaray, kanatlardan atak organizasyonlarıyla Beşiktaş kalesine gelirken, henüz 8. dakikada Servet'in golüyle öne geçmeyi başardı.Maça başlarken savunmasını kalabalık tutan Beşiktaş, Galatasaray kalesine geldiği pozisyonlarda yaptığı pas hataları nedeniyle etkili olamazken, Servet'in golüne 13. dakikada Delgado ile cevap vermeyi bildi.Defansında az adamla yakalandığı pozisyonda Delgado'nun golünü engelleyemeyen, ancak hemen 2 dakika sonra penaltıdan Baros'un golüyle yeniden öne geçen Galatasaray, artan Beşiktaş ataklarına karşı ilk yarının son bölümlerinde kalesini korumayı başardı ve devreyi 2-1 önde geçti.Beşiktaş ikinci yarının başında 10 kişi kaldı. Siyah-beyazlıların Arjantinli kaptanı hakem Cüneyt Çakır tarafından kendisine itiraz ettiği gerekçesiyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 50. dakikadaki bu olaydan 3 dakika sonra Galatasaray eksik rakibi karşısında Baros'un ikinci golüyle durumu 3-1 yaptı.İkinci yarıda artan yağmurla birlikte gollerin de hızı kesilmedi. 10 kişi kalan Beşiktaş iki dakika sonra Holosko ile farkı tekrar 1'e indirirken, 66. dakikada Uğur İnceman, ceza sahası içinde Lincoln'ü düşürünce topun başına geçen Çek yıldız Milan Baros, kendisinin üçüncü, takımının dördüncü golünü attı.Beşiktaş ilerleyen bölümde Bobo ve Zapotocny ile pozisyonlar yakalarken, Galatasaray'da da Servet'in bir kafa vuruşu direkten döndü.Kalan dakikalar başka gol getirmeyince, Galatasaray bu sonuçla bu sezon hiç yenilmediği Ali Sami Yen Stadı'nda Beşiktaş'ı da devirerek, ligin ilk yarısını 33 puanla 3. sırada kapattı. Ligde üst üste 4. kez kazanan sarı-kırmızılılar, ezeli rakibine karşı evinde oynadığı son 11 maçta da 10. galibiyetini aldı.Fenerbahçe derbisinden sonra Galatasaray'a karşı da 10 kişi kalarak kaybeden Beşiktaş ise devreye 28 puanla ve lider Sivasspor'un 6 puan gerisinde girdi. 2002'den bu yana gülemediği Ali Sami Yen'de bir kez daha kazanamayan siyah-beyazlılar, deplasmanlardaki derbi galibiyetine olan özlemini de 5. sezona taşıdı.Stat: Ali Sami YenHakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Aleks Taşçıoğlu xxGalatasaray: De Sanctis xx, Meira xx, Servet xxx, Hakan xx, Barış xx, Ayhan xx, Mehmet Topal xx, Arda xx, Lincoln xxx (Dk. 90 Mehmet Güven ?), Nonda xx, Baros xxx (Dk. 79 Sabri x)Beşiktaş: Rüştü x, Ekrem xx (Dk. 74 Serdar Özkan x), Gökhan xx, Zapotocny xx, İbrahim Toraman xx, Seric xx (Dk. 57 Bobo x), Holosko xxx, Cisse x, Delgado xx, Tello xx, Nobre x (Dk. 58 Uğur x)Goller: Dk. 8 Servet, Dk. 16 (Penaltıdan), Dk. 53 ve Dk. 68 (Penaltıdan) Baros (Galatasaray), Dk. 13 Delgado, Dk. 55 Holosko (Beşiktaş)Kırmızı Kart: Dk. 50 Delgado (Beşiktaş)Sarı Kartlar: Dk. 44 Delgado, Dk. 62 Zapotocny (Beşiktaş), Dk. 81 Meira (Galatasaray)3. dakikada Ekrem'in sağdan ortaladığı topu ceza sahası içinde önce havalandıran Nobre'nin daha sonra röveşata ile yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üsten auta gitti.8. dakikada Galatasaray, Beşiktaş karşısında Servet'in golüyle 1-0 öne geçti. Lincoln'ün sağdan ceza sahasına gönderdiği topu kaleci Rüştü elinden sektirirken, Rüştü'nün ikinci hamlesinden önce topa ayak koyan Servet, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.13. dakikada Beşiktaş, Delgado'nun golüyle eşitliği yakaladı. Tello'un ara pasıyla Galatasaray defansının arkasına sarkan Delgado, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi: 1-1.15. dakikada Arda ceza sahası içinde Holosko'nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.16. dakikada penaltı atışını kullanan Baros, fileleri havalandırdı ve Galatasaray'ı yeniden üstünlüğe taşıdı: 2-1.20. dakikada Tello'nun ceza sahası dışından sert şutunda, köşeye giden topu kaleci De Sanctis son anda kornere çeldi.24. dakikada Lincoln'ün sağdan kullandığı kornerde, ceza sahası içinde iyi yükselen Servet'in kafa vuruşu sonrası top üsten auta çıktı.43. dakikada gelişen hızlı Galatasaray atağında, Nonda'nın pasıyla soldan Beşiktaş ceza sahasına giren Lincoln'ün kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğin hemen dibinden auta gitti.Galatasaray, ilk yarıyı 2-1 üstün tamamladı.49. dakikada ceza sahası önünde Gökhan'ın uzaklaştırmaya çalıştığı top Ayhan'a çarptıktan sonra üstten az farkla auta gitti.53. dakikada Galatasaray, Beşiktaş karşısında farkı ikiye çıkarttı. Soldan Lincoln'ün ortası sonrası kale önünde topu kontrol eden Baros, Rüştü ile karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-1.55. dakikada Beşiktaş, Holosko'nun şık golüyle farkı bire indirdi. Sağ kanattan çalımlarla Galatasaray ceza sahasına giren Holosko, dar açıya rağmen çok sert bir vuruş yaparak topu uzak köşeden ağlara gönderdi: 3-2.67. dakikada Uğur ceza sahası içinde Lincoln'ü düşürürken, hakem Cüneyt Çakır maçta ikinci kez penaltı noktasını gösterdi.68. dakikada ikinci kez penaltı noktasına giden Baros, kendisinin üçüncü, Galatasaray'ın ise dördüncü golünü atmayı başardı: 4-2.74. dakikada Holosko'nun pasıyla ceza sahası önünde topu alan Zapotocny'nin sert şutunda, meşin yuvarlak üsten az farkla auta çıktı.83. dakikada Lincoln'ün sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruş sonrası, arka direkte iyi yükselen Servet'in kafa vuruşunda top üst direkten döndü.Kalan bölümde iki takımın da çabaları gol getirmeyince, derbi maçtan 4-2'lik skorla Galatasaray galip ayrıldı.