-''ASLAN'' DEPLASMANDA KÜKREYEMİYOR İSTANBUL (A.A) - 22.10.2010 - Spor Toto Süper Lig'de 24 Ekim Pazar günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray, son yıllarda ezeli rakipleriyle deplasmanda oynadığı lig maçlarında 3 puana adeta hasret kaldı. ''Cim Bom'', Beşiktaş ve Fenerbahçe ile rakip sahada yaptığı son 24 lig maçından sadece 1'ini kazanabildi. Galatasaray, Fenerbahçe ile Kadıköy'de yaptığı son 10 lig maçını da yitirirken, Beşiktaş ile Dolmabahçe'de oynadığı son 14 lig maçından 6'sını kaybetti, 7'sinde berabere kaldı, sadece 1'ini kazanabildi. Bu maçlarda ezeli rakiplerine toplam 17 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 45 gol gördü. -FENERBAHÇE'NİN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR- Fenerbahçe, ezeli rakiplerine karşı son yıllarda Kadıköy'deki lig maçlarında yenilgiyi adeta unuttu. Sarı-lacivertliler, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki lig maçlarında Galatasaray'a 10, Beşiktaş'a ise 6 maçtır mağlup olmadı. ''Sarı Kanaryalar'', büyük taraftar desteği altında oynadığı Kadıköy'deki lig derbilerinde Galatasaray'ı son 10 maçta da yenerken, Beşiktaş ile yaptığı son 6 maçtan 3'ünü kazandı, 3'ünde berabere kaldı ve ezeli rakiplerine kendi evinde sevinme fırsatı tanımadı. Fenerbahçe, Kadıköy'deki lig maçlarında Galatasaray'a son yenilgisini 22 Aralık 1999, Beşiktaş'a ise 17 Nisan 2005 tarihinde aldı. -İLK GOLÜ ATAN AVANTAJLI- Fenerbahçe ile Galatasaray futbol takımları arasında son yıllarda ligde yapılan derbilerde ilk golü atan taraf, genellikle maçı da kazanıyor. Ezeli rakiplerin 16 yılı kapsayan son 32 lig maçında ilk golü atan takım, karşılaşmadan en kötü olasılıkla beraberlikle ayrılırken, bu süre içinde sadece 1 kez yenilgi yüzü gördü. İki takım arasında 12 Mart 1994 tarihinde Mecidiyeköy'deki lig maçında 29. dakikada Kemalettin Şentürk'ün attığı golle öne geçen Fenerbahçe, 38. dakikada Tugay Kerimoğlu ve 87. dakikada Hakan Şükür'ün gollerine engel olamadı ve maçı 2-1 yitirdi. Bu karşılaşmadan sonra ezeli rakipler arasında ligde yapılan 28 maçta da ilk golü atan taraf, en kötü olasılıkla müsabakadan beraberlikle ayrılırken, 9 Kasım 2008 tarihinde Kadıköy'de oynanan 29. karşılaşmada bu istatistik bozuldu ve 2. dakikada Lincoln ile öne geçen Galatasaray, maçtan 4-1 mağlup ayrıldı.