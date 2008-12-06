Aslan deplasmanda kayıp



Galatasaray, bu sezon Turkcell Süper Lig'de deplasmanlarda kötü bir grafik çizerken, sarı-kırmızılılar rakip sahalardaki 6 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.





Turkcell Süper Lig'in 14. haftasında yarın Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, başkent ekibini mağlup ederek dış sahada aldığı kötü sonuçlara son vermek istiyor.



Avrupa kupalarında Bellinzona, Benfica ve Hertha Berlin gibi takımları deplasmanda dize getiren ''Cim Bom'', ligde ise tam tersi bir performans ortaya koydu.



Ankaragücü ile yarın deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, ligde şimdiye dek oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.



Sarı-kırmızılılar, rakip sahalarda sadece ligde zor durumda bulunan Kocaelispor'u yenebilirken, Bursaspor, Eskişehirspor ve Fenerbahçe'ye ise mağlup olmaktan kurtulamadı. Galatasaray, Kayserispor ve Ankaraspor ile ise yenişemedi.



Galatasaray, Kocaelispor'u yendiği 21 Eylül Pazar gününden itibaren 76 gündür ligde deplasman galibiyeti alamadı.



DEPLASMAN KARNESİ



Galatasaray'ın bu sezon Turkcell Süper Lig'deki deplasman karnesi şöyle:



Kayserispor-Galatasaray: 0-0

Kocaelispor-Galatasaray: 1-4

Bursaspor-Galatasaray: 2-1

Eskişehirspor-Galatasaray: 4-2

Fenerbahçe-Galatasaray: 4-1

Ankaraspor-Galatasaray: 0-0

