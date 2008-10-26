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Spor

Aslan deplasmanda kayıp

Galatasaray bu sezon çıktığı 4. deplasman maçında 3. kez puan kaybetti. Sarı-kırmızılılar, Eskişehirspor'a 4-2 yenildi.

26 Ekim 2008 03:00


Galatasaray bu sezon çıktığı 4. deplasman maçında 3. kez puan kaybetti. Sarı-kırmızılılar, Eskişehirspor'a 4-2 yenilerek zirve yarışında önemli bir yara aldı.

Turkcell Süper Lig'de 8. haftanın son maçı nefesleri kesti. Trabzonspor ve Olympiakos galibiyetleriyle çıkışa geçen Galatasaray, Eskişehirspor'a deplasmanda 4-2 yenilmekten kurtulamadı. 




Eskişehir Atatürk Stadı'ndaki maça ev sahibi ekip daha etkili başladı. Son haftaların formda ismi Youla ile rakip savunmayı zorlayan kırmızı-siyahlılar, 20. dakikada Gineli golcüsü ile öne geçti.

Golden sonra oyunu dengeleyen ve topa daha çok sahip olmaya başlayan Galatasaray ise, 35. dakikada Ayhan'ın ayağından bulduğu golle soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle indi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı heyecanlı ve tartışmalı pozisyonlara sahne oldu. Galatasaray 50. dakikada Baros'la 2-1 öne geçerken, Eskişehirsporlu futbolcular Çek oyuncunun topu elle aldığı yönünde uzun süre itiraz ettiler.

65. dakikada ise saha bir kez daha karıştı. Eskişehirsporlu Serdar'ın vuruşunda Ümit Karan'a çarpıp Galatasaray ağlarına giden topta yardımcı hakem ofsayt bayrağı kaldırırken, hekem Fırat Aydınus orta noktayı gösterdi ve maça tekrar eşitlik geldi. Galatasaraylı oyuncular ise uzun süre hakeme itirazda bulunurken, Aydınus 3 sarı-kırmızılı oyuncuya sarı kart gösterdi.


Son bölümler Galatasaray'ın baskısı altında geçerken, konuk ekip Arda ve Ümit Karan ile kaçırdığı fırsatların ardından, 90+2'de yakalandığı kontratakta Youla'nın golüne engel olamadı. 8 dakika uzayan maçta son gol 90+7'de Lovrek'ten geldi ve maç 4-2 Eskişehirspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Bursaspor yenilgisinin ardından çıktığı ilk deplasmanda bir kez daha sahadan eli boş ayrılan Galatasaray, sezonun ikinci mağlubiyetini aldı. 8 haftada çıktığı 4 deplasmanda sadece 1 kez kazanan sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş ve Trabzonspor'un puan kaybettiği haftayı değerlendiremedi ve 14 puanla 6. sırada kaldı.

Öte yandan maçın bitiş düdüğünün ardından hakeme itirazlarını sürdüren Galatasaraylı Ayhan, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.


ESKİŞEHİRSPOR: 4 - GALATASARAY: 2

Stat: Atatürk
Hakemler: Fırat Aydınus, Erhan Sönmez, Süleyman Özay

Eskişehirspor: Ivesa, Sezgin, Murat, Vucka, Tayfun, Bülent Ertuğrul, Serdar, Poljak, Anderson, Youla, Bülent Kocabey,

Galatasaray: De Sanctis, Meira, Baros, Ayhan, Kewell, Nonda, Emre, Hakan, Sabri, Arda, Servet

Goller: Dk. 20 Youla (Eskişehirspor), Dk. 35 Ayhan (Galatasaray)

MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada Poljak'ın pasında ceza alanında topla buluşan Youla'nın şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

20. dakikada Youla, Meira ve Servet'i çalımlayarak ceza sahası içine girdi. Daha sonra De Sanctis'i de geçen Youla, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

21. dakikada Poljak'ın ceza alanı dışından attığı sert şutta kaleci De Santics topu bloke etti.

29. dakikada Serdar'ın ceza sahası dışından attığı sert şutta kaleci De Santics meşin yuvarlağı zorlukla kornere çeldi.

35. dakikada Sezgin ve Vucka'nın hatası sonrasında Arda topla buluştu. Bu futbolcu topu Ayhan'a aktardı. Ayhan'ın vuruşunda top kaleci Ivesa'ya da çarparak ağlara gitti: 1-1

36. dakikada Bülent Kocabey çalımlarla ceza alanına girdikten sonra sert vurdu, top kaleci De Santics'den dündü.

45. dakika Kewell'ın ceza alanı içinden attığı şutta top Ivesa'dan döndü. Dönen topu tamamlayan Nonda'nın vuruşunda yine kaleci Ivesa topu kontrol etmeyi başardı.

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