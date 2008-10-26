Aslan deplasmanda kayıp

Eskişehir Atatürk Stadı'ndaki maça ev sahibi ekip daha etkili başladı. Son haftaların formda ismi Youla ile rakip savunmayı zorlayan kırmızı-siyahlılar, 20. dakikada Gineli golcüsü ile öne geçti.
Golden sonra oyunu dengeleyen ve topa daha çok sahip olmaya başlayan Galatasaray ise, 35. dakikada Ayhan'ın ayağından bulduğu golle soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle indi.
Karşılaşmanın ikinci yarısı heyecanlı ve tartışmalı pozisyonlara sahne oldu. Galatasaray 50. dakikada Baros'la 2-1 öne geçerken, Eskişehirsporlu futbolcular Çek oyuncunun topu elle aldığı yönünde uzun süre itiraz ettiler.
65. dakikada ise saha bir kez daha karıştı. Eskişehirsporlu Serdar'ın vuruşunda Ümit Karan'a çarpıp Galatasaray ağlarına giden topta yardımcı hakem ofsayt bayrağı kaldırırken, hekem Fırat Aydınus orta noktayı gösterdi ve maça tekrar eşitlik geldi. Galatasaraylı oyuncular ise uzun süre hakeme itirazda bulunurken, Aydınus 3 sarı-kırmızılı oyuncuya sarı kart gösterdi.
Son bölümler Galatasaray'ın baskısı altında geçerken, konuk ekip Arda ve Ümit Karan ile kaçırdığı fırsatların ardından, 90+2'de yakalandığı kontratakta Youla'nın golüne engel olamadı. 8 dakika uzayan maçta son gol 90+7'de Lovrek'ten geldi ve maç 4-2 Eskişehirspor'un üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sonuçla Bursaspor yenilgisinin ardından çıktığı ilk deplasmanda bir kez daha sahadan eli boş ayrılan Galatasaray, sezonun ikinci mağlubiyetini aldı. 8 haftada çıktığı 4 deplasmanda sadece 1 kez kazanan sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş ve Trabzonspor'un puan kaybettiği haftayı değerlendiremedi ve 14 puanla 6. sırada kaldı.
Öte yandan maçın bitiş düdüğünün ardından hakeme itirazlarını sürdüren Galatasaraylı Ayhan, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
ESKİŞEHİRSPOR: 4 - GALATASARAY: 2
Stat: Atatürk Hakemler: Fırat Aydınus, Erhan Sönmez, Süleyman Özay