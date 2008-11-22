Aslan deplasman sevmiyor

Turkcell Süper Lig'de üst sıraları yakından ilgilendiren maçta Ankaraspor ile Galatasaray, Yenikent ASAŞ Stadı'nda karşı karşıya geldi. İki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.Karşılaşmanın 4. dakikasında ev sahibi Ankaraspor De Nigris ile gole yaklaşırken, bu futbolcunun çaprazdan vuruşunda Servet topu çizgiden çıkardı.İlk yarıda Galatasaray ise en önemli tehlikesini Kewell ile yakaladı. 32. dakikada sağ taraftan yapılan ortada Kewell'ın kafa vuruşunda top yan direkten geri geldi.Orta alan mücadelesi şeklinde geçen ikinci yarıda ise iki takım da önemli tehlike yaratamadı.Son bölümlerde Galatasaray'da Ümit Karan'ın çaprazdan bir vuruşunda kaleci Senecky topu kornere çelerken, ani gelişen bir Ankaraspor atağında ise Konate kaleci De Santcis'in kalesini boşaltmasıyla yaklaşık 40 metreden aşırtma bir vuruş yaptı ancak top auta gitti.Mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı ve Ankaraspor ile Galatasaray haftayı 1'er puanla kapattılar.Yenikent ASAŞBülent Yıldırım, Gökhan Memişoğlu, Serdar DiyadinSenecky, Erhan, Batak, Ediz, Uğur Demirkol, Murat Tosun, Muhammed, Theo, Adem, Mehmet Çakır (Dk. 50 Bilal), De NigrisAykut KocamanDe Sanctis, Sabri, Emre Aşık, Servet, Hakan Balta, Meira, Ayhan, Volkan, Kewell, Arda, Ümit Karan: Michael SkibbeEmre (G.Saray), Uğur (Ankaraspor)2. dakikada kazanılan serbest vuruşta, Sabri topu direkt kaleye gönderirken, meşin yuvarlak kaleci Senecky'de kaldı.4. dakikada Meira'nın geri pasında topu kapan De Nigris, kaleci De Santics ile karşı karşıya pozisyonda yerden plase bir vuruşla topu kaleye gönderdi. Ancak Servet son anda meşin yuvarlağı kale çizgisi üzerinden çıkardı.20. dakikada Sabri'nin ceza sahasının dışından kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Senecky meşin yuvarlağı kornere çeldi.32. dakikada Arda'nın sağ taraftan ortaladığı pasta Kewell'ın kafayla vurduğu top kale direğinden döndü. Pozisyonun devamında topla art arda buluşan Ümit ve Ayhan vuramayınca savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.43. dakikada Arda'nın sağ taraftan ortaladığı topa ceza alanı içinde kimse dokunamayınca meşin yuvarlak auta gitti.Mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlandı.46. dakikada Adem'in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde De Nigris'in vurduğu top, üstten auta gitti.62. dakikada soldan gelişen Galatasaray atağında Kewell'ın bıraktığı topa sol çaprazda Ayhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.68. dakikada Uğur'un soldan ortasında uygun pozisyondaki De Negris vuramayınca Ankaraspor önemli bir gol fırsatını değerlendiremedi.72. dakikada Batak'ın uzaktan sert şutunda kaleci De Sanctis topu uzanarak kornere çeldi.84. dakikada Neca'nın kullandığı serbest vuruşta ceza alanına gönderdiği top Ediz'in kafa vuruşunda az farkla auta gitti.87. dakikada ceza alanında topla buluşan Ümit'in sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Senecky topu kornere çeldi.Mücadele, golsüz berabere tamamlandı