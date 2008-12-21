Aslan çift forvet

Galatasaraylı taraftarlar, 2008 yılının son derbi maçına büyük ilgi gösterdi.



Ali Sami Yen Stadı'nı tıklım tıklım dolduran taraftarlar, takımlarını coşkuyla desteklerken bütün futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu. Taraftarlar maçtan önce hazırladıkları dövizleri kapalı tribünde açarak, ilginç görüntüler oluşturdu.



Bu sezon bir çok maçta takımını tek forvet oynatan Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe, Beşiktaş karşısında çift forvete döndü.



Sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle sürekli olarak savunmaya dönük orta saha oyuncusu sıkıntısı olduğunu ve bu nedenle tek forvet oynadığını ifade eden Alman teknik adam, Mehmet Topal, Ayhan ve Barış'ın forma giymeye başlamasının ardından çift forvet oynatmaya başlaması dikkati çekti. Beşiktaş karşısında ileri ikilide Baros ve Nonda forma giyerken, Ümit ise maça yedek başladı.



Galatasaray'da Sabri iyileşmesine rağmen yedek soyunurken, sakatlıkları süren Kewell, Orkun, Alpaslan, Hasan, Uğur, Murat, Semih, Emre Güngör, Serkan Çalık maçta oynayamadı. Teknik heyet, Serkan Kurtuluş, Yaser, Ferdi ve Linderoth'u maç kadrosuna almadı.



HAMİT VE GÖKDENİZ MAÇTA



Karşılaşmayı Bayern Münih'in Türk yıldızı Hamit Altıntop ve Rusya'nın Rubin Kazan takımında futbol hayatını sürdüren Gökdeniz Karadeniz de statta izledi.



Derbi karşılaşmasında protokol tribünü de tıklım tıklım dolarken, Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, kulüp başkanları Adnan Polat ve Yıldırım Demirören'in ortasında yer aldı. Maçı Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim ve Futbol Federasyonu eski başkanı Levent Bıçakcı da protokol tribününün ön bölümünde takip etti.



Federasyon eski başkanlarından Haluk Ulusoy da Ali Sami Yen Stadı'nda tribünden karşılaşmayı seyretti.





KARAN'IN TAHMİNİ



Galatasaray'ın deneyimli golcüsü Ümit Karan, Beşiktaş derbisinden önce dev maçla ilgili tahminininde karşılaşmayı kazanacaklarını ileri sürdü.



Ümit, soyunma odasında Lig TV muhabirinin elindeki kağıda "2-1 ya da 3-2 kazanırız" şeklinde yazıp altına da imzasını attı.







GALATASARAYLI BİR TARAFTAR RAHATSIZLANDI



Maçtan önce yeni açık tribünde bir taraftar rahatsızlanınca, ambulans çağrıldı.



Tribünde fenalaşan Galatasaraylı taraftara, tribünün önüne gelen ambulansta müdahale edildi.



LINCOLN'ÜN İLK BEŞİKTAŞ DERBİSİ



Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Cassio Lincoln, geçtiğimiz yıl sezon başında transfer edilmesine rağmen ilk Beşiktaş maçına çıktı.



Lincoln, Beşiktaş ile geçtiğimiz sezon oynanan ilk lig maçında teknik direktör Karl Heinz Feldkamp, tarafından kadro dışı bırakılmış, BJK İnönü Stadı'ndaki maçta ise kırmızı kart cezalısı olması nedeniyle forma giyememişti.



Sarı-kırmızılı ekipte, bu sezon transfer edilen Baros, Meira ve De Sanctis de ilk Beşiktaş derbisi heyecanı yaşayan oyuncular oldu.



BAŞKAN POLAT'IN DA İLK BEŞİKTAŞ DERBİSİ



Adnan Polat, Galatasaray Kulübü Başkanı sıfatıyla ilk Beşiktaş derbisini yaşadı.



Polat, daha önce futbol şube sorumlusu ve yönetici olarak çok sayıda Beşiktaş derbisi izlemişti.



SIKI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ



Derbi maç öncesi güvenlik güçleri stat çevresinde sıkı güvenlik önlemleri aldı.



Stat çevresine ara yolları barikatlar kurarak trafiğe kapatan güvenlik güçleri, Ali Sami Yen Stadı'na biletsiz gelen taraftarları da uzaklaştırdı.





"ENGELSİZ ASLANLAR" TUR ATTI





Japonya'da düzenlenen Kıtalararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda şampiyon olan Galatasaray takımı, statta tur attı.



Taraftarlar, "Engelsiz Aslanlar" olarak anons edilen şampiyon sporcuları, alkışlayarak kutladı.

