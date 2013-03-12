Galatasaray, Avrupa'nın en iyi sekizi arasına girdi!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçında Schalke 04'ü 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi

1-1 biten ilk maçın rövanşında Veltins Arena'da oynanan mücadelede Alman ekibi, 17. dakikada Neustädter ile 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılı temsilcimiz, bu gole 37. dakikada Hamit Altıntop ve 42'de Burak Yılmaz ile cevap verdi ve 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Schalke 04, 63. dakikada Farkan'la 2-2'lik eşitliği sağladı. Galatasaray'da 90+5'te sahneye çıkan Umut Bulut maça noktayı koydu.

Galatasaray Teknikl Direktörü Fatih Terim, maçın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İlk yarı farkı açmamız gerekirdi. İlk yarı golü erken yedik ama çocuklar gereğini yaptılar. Hepsini alınlarından öpüyorum. Futbolcularıma sadece tebriklerimi iletiyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Dünyadaki tüm Galatasaraylılara selamlarımı yolluyorum. Önemli bir zafer bu. Son 8 takım arasına kaldık. Bu heyecanı Galatasaray taraftarı yaşayacak. O yüzden tüm vatandaşlarımıza buraya gelenlere sonsuz teşekkür ediyorum."

İlk yarı oyuncu değiştirmeyerek mesajı verdim. Biz buna alışmalıyız. Koşmaz denilen veya bu alışkanlıkları yapmayan oyuncuların bunları yapmasını istedik. Bugün bunları yaptılar. Kalemize ilk gelen top gol oldu. Kornerden kendimiz gol atıyoruz. O ana kadar pozisyonları yok. Emeği geçen yardımcılarım, başkanımız ve yönetim kurulumuz, masörümüz, doktorumuz herkese ayrı ayrı teşekkürler."

Galatasaray'ın Muslera, Eboue, Semih, Dany, Riera, Hamit, Selçuk, Melo, Sneijder, Burak, Drogba ilk 11'i ile oynadığı maçta, ilk yarı sona erdi. Hamit ve Burak'ın attığı gollerle soyunma odasına giden Galatasaray'ın deplasmanda oynadığı maçtan önemli anlar şöyle:

42' GOOOLL!! Burak Yılmaz Galatasaray'ı 2-1 öne geçiren golü kaydediyor. Orta alanda Marco Höger ile Albert Riera'nın birlikte girdiği top Riera'dan sekerek Schalke 04 savunmasının arkasına hareketleniyor. Benedikt Höwedes'ten topu kurtaran Burak Yılmaz topu kaleci Timo Hildebrand'ın üstünden aşırtarak golü buluyor.

37' GOOOLL!! Galatasaray Hamit'in füzesiyle beraberliği sağlıyor: 1-1. Orta alanın sol taç çizgisi yakınlarında kazanılan serbest vuruşta Selçuk İnan pasını aktarıyor. Ceza sahası dışında topla buluşan Hamit Altıntop'un sert şutu direkten ağlara gidiyor.

35' Etkili gelişen Galatasaray atağında sağdan Emmanuel Eboue topu yerden ortalıyor. Arka bölümde topla buluşan Wesley Sneijder'in gelişine çıkardığı şut yandan az farkla auta çıkıyor.

34' Wesley Sneijder'in pasında savunmanın arkasına sarkan Burak Yılmaz şut açısını yakalamak için top kontrolünü iyi yapamayınca orta tercihini kullanıyor, top savunmadan dönüyor.

31' Sağ kanattan kazanılan korneri Selçuk İnan ön direğe ortalıyor. Schalke 04 savunması topu karşılıyor.

28' Soldan Michel Bastos'un kendi sürüklediği atakta kaleye attığı şut kaleci Fernando Muslera'yı fazla zorlamıyor.

25' Wesley Sneijder'in kullandığı serbest vuruşta Schalke 04 savunmasının ön direkte karşıladığı top Selçuk İnan'ın önüne geliyor. Selçuk'un ceza alanı dışından çıkardığı şut farklı şekilde auta gidiyor.

24' Galatasaray'ın rakip kalede baskı kurduğu atakta Didier Drogba'nın ortasında ceza alanında oluşan tehlikeyi Schalke 04 savunması uzaklaştırmaya çalışıyor. Ceza sahası dışında topu önünde bulan Felipe Melo'nun şutu savunmadan dönüyor.

23' Hızlı gelişen Schalke 04 atağında topla buluşan Teemu Pukki kaleyi karşısına alıp şutunu atıyor. Top, kaleci Fernando Muslera'da kalıyor.

17' GOL! Schalke 04 Roman Neustadter'in golüyle 1-0 öne geçiyor. Sağ kanattan Jefferson Farfan'ın kullandığı kornerde Benedikt Höwedes'in kafayla çevirdiği top sonrasında kale önünde karambol oluşuyor. Kaleci Fernando Muslera tehlikeyi uzaklaştıramayınca topu önünde bulan Roman Neustadter yaptığı vuruşla takımını öne geçiriyor.

14' Kendi yarı sahasından hızlı çıkmak isteyen Galatasaray'da Didier Drogba'yı arkadan yaptığı faulle düşüren Marco Höger sarı kart görüyor.

13' Wesley Sneijder'in uzun pasında Selçuk İnan topu kafayla indiriyor. Didier Drogba'nın tekrar Selçuk'a çıkardığı pasta sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Selçuk'un şutunu Timo Hildebrand çıkarıyor.

12' Sağ kanattan kazanılan köşe atışında Jefferson Farfan ceza alanına ortalıyor. Joel Matip'in kafa vuruşu üstten auta çıkıyor.

8' Gelişen Schalke 04 atağında Teemu Pukki'yle paslaşan Julian Draxler pasını Michel Bastos'a veriyor. Topla buluşan Michel Bastos'un şutu kaleci Fernando Muslera'nın ellerinde kalıyor.

7' Hamit Altıntop geliştirdiği atakta pasını Didier Drogba'ya aktarıyor. Ceza sahası sol çaprazında topu kontrol eden Drogba'nın şutunu kaleci Timo Hildebrand kornere gönderiyor.

6' Soldan gelişen atakta Wesley Sneijder ortasını yapıyor. Ceza sahasında topla buluşan Burak Yılmaz pasını Didier Drogba'ya çıkarıyor. Drogba'nın ceza yayı üzerinden vuruşu auta çıkıyor.

3' Rakip yarı alanın ortalarında Wesley Sneijder'den aldığı pasın sonrasında kaleyi gören Hamit Altıntop'un şutu yandan auta çıkıyor.

'Aslan nası tur atlar?'

Schalke 04'le İstanbul'da yaptığı maçta 1-1 berabere kalan ve avantajı rakibine kaptıran Galatasaray, çeyrek finale yükselmek için gol hesapları yapacak.

Turu atlayabilmek için mutlaka gol bulması gereken sarı-kırmızılı takım, galibiyete ya da 2 ve üzeri gollü beraberliklere ihtiyaç duyacak.

Maçın normal süresinin İstanbul'daki gibi 1-1 berabere sonuçlanması halinde ise müsabaka uzatmaya gidecek.