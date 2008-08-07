T24 LogoT24 Logo
Spor

Aslan Bursa'ya konuk oluyor

Bursaspor, bu akşam sezon açılışında Galatasaray’ı konuk edecek. Saat 21.00’de başlayacak maç D-Smart’ta...

07 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-


Bursaspor, 2008-2009 sezon açılışında bu akşam Atatürk Stadı’nda taraftarlarıyla buluşacak. Ponpon kızlar ve havai fişek gösterilerinin de yapılacağı açılışta Yeşil-Beyazlı takım, saat 21.00’de son lig şampiyonu Galatasaray ile karşılaşacak.

Yeni sezon öncesinde takımda büyük bir revizyon yapan ve 6 Temmuz’da Isparta Davraz’da yaptığı kampla yeni sezon hazırlıklarına başlayan Bursaspor’un hedefi, güçlü rakibini mağlup ederek taraftarlarını sevindirmek.

Sezon açılışında Kulüp Başkanı İbrahim Yazıcı’nın yapacağı konuşmanın ardından yeni sezon forma ve ürünlerinin tanıtımı yapılacak. Daha sonra ise İspanya 15 Yaşaltı Turnuvası’nda üçüncü olan takımın sunumu ve alınan kupa taraftarlara gösterilecek. Futbol cambazı ve ponpon kızların yapacakları gösterilerin ardından kılıç kalkan ekibi ve mehter takımının yapacağı gösteriyle devam edecek açılışta, İstiklal Marşı’nın ardından, vefat eden Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Doğan için saygı duruşu gerçekleştirilecek. Yeşil-Beyazlı futbolcular da tek tek taraftarlara tanıtılacak.

Saat 21.00’i gösterdiğinde ise Bursaspor, son şampiyon Galatasaray’ı konuk edecek. Maçı D Smart naklen yayımlayacak. Bu maçın devre arasında ise ponpon kızlar, futbol cambazının ikinci gösterisi ile lazer ve havai fişek gösterileri yapılacak.

Kayserispor’la beraberlik
Kulüp Başkanı İbrahim Yazıcı, tüm taraftarları açılışa davet ettiklerini belirterek, “Biz üzerimize düşehi yaptık, sıra onlarda” dedi.
Öte yandan Bursaspor Kartepe kampındaki ikinci hazırlık maçında dün karşılaştığı Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın 12. dakikasında Bursaspor Zuniga’nın mükemmel şutuyla 1-0 öne geçti. 37. dakikada ise Kayserispor, Bursasporlu Serdar’ın kendi kalesine attığı gol ile beraberliği sağladı. 41. dakikada penaltıdan Mehmet Topuz, 44. dakikada da yeni transfer Milan Puroviç Sarı-Kırmızılıları ilk devrenin sonunda 3-1’lik üstünlüğe taşıdı. Yeşil-Beyazlılar 80. dakikada İsmail ve 86. dakikada penaltıdan Gökhan’ın golleriyle eşitliği sağladı ve maç 3-3’lük skorla berabere tamamlandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24