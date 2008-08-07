Aslan Bursa'ya konuk oluyor

Tempo24-





Bursaspor, 2008-2009 sezon açılışında bu akşam Atatürk Stadı’nda taraftarlarıyla buluşacak. Ponpon kızlar ve havai fişek gösterilerinin de yapılacağı açılışta Yeşil-Beyazlı takım, saat 21.00’de son lig şampiyonu Galatasaray ile karşılaşacak.



Yeni sezon öncesinde takımda büyük bir revizyon yapan ve 6 Temmuz’da Isparta Davraz’da yaptığı kampla yeni sezon hazırlıklarına başlayan Bursaspor’un hedefi, güçlü rakibini mağlup ederek taraftarlarını sevindirmek.



Sezon açılışında Kulüp Başkanı İbrahim Yazıcı’nın yapacağı konuşmanın ardından yeni sezon forma ve ürünlerinin tanıtımı yapılacak. Daha sonra ise İspanya 15 Yaşaltı Turnuvası’nda üçüncü olan takımın sunumu ve alınan kupa taraftarlara gösterilecek. Futbol cambazı ve ponpon kızların yapacakları gösterilerin ardından kılıç kalkan ekibi ve mehter takımının yapacağı gösteriyle devam edecek açılışta, İstiklal Marşı’nın ardından, vefat eden Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Doğan için saygı duruşu gerçekleştirilecek. Yeşil-Beyazlı futbolcular da tek tek taraftarlara tanıtılacak.



Saat 21.00’i gösterdiğinde ise Bursaspor, son şampiyon Galatasaray’ı konuk edecek. Maçı D Smart naklen yayımlayacak. Bu maçın devre arasında ise ponpon kızlar, futbol cambazının ikinci gösterisi ile lazer ve havai fişek gösterileri yapılacak.



Kayserispor’la beraberlik

Kulüp Başkanı İbrahim Yazıcı, tüm taraftarları açılışa davet ettiklerini belirterek, “Biz üzerimize düşehi yaptık, sıra onlarda” dedi.

Öte yandan Bursaspor Kartepe kampındaki ikinci hazırlık maçında dün karşılaştığı Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın 12. dakikasında Bursaspor Zuniga’nın mükemmel şutuyla 1-0 öne geçti. 37. dakikada ise Kayserispor, Bursasporlu Serdar’ın kendi kalesine attığı gol ile beraberliği sağladı. 41. dakikada penaltıdan Mehmet Topuz, 44. dakikada da yeni transfer Milan Puroviç Sarı-Kırmızılıları ilk devrenin sonunda 3-1’lik üstünlüğe taşıdı. Yeşil-Beyazlılar 80. dakikada İsmail ve 86. dakikada penaltıdan Gökhan’ın golleriyle eşitliği sağladı ve maç 3-3’lük skorla berabere tamamlandı.

