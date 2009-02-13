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Aslan 'Bu dünyadan’ koptu!

Danıştay saldırısını yapan ve iki kez ağırlaştırılmış hapis cezası alan Alparslan Aslan 10 aydır ailesi dahil hiç kimseyle görüşmüyor

13 Şubat 2009 02:00

Danıştay saldırısı gerçekleştiren ve iki kez ağırlaştırılmış hapis cezası alan Alparslan Aslan 10 aydır ailesi dahil hiç kimseyle görüşmüyor. 

Küçük ile Aslan baba-oğul gibiydi

Arslan’ın tutuklandığı günden bu yana odasına televizyon aldırtmadığını belirten yetkililer, ilk dönemde gazete-dergi ve kitap isteyen Aslan’ın, bunları da kestirdiğini söylediler. Bir odada tek başına, televizyon izlemeden, gazete, dergi, kitap okumadan kalan Aslan, haftada 10 saat diğer mahkûmlarla bir araya gelme hakkı olmasına rağmen, odasından da çıkmıyor. Sağlık sorunları olup olmadığının belirlenmesi için yargılandığı sırada hastaneye kaldırıldığını hatırlatan cezaevi yetkilileri, psikologların Aslan’ın durumuyla yakından ilgilendiğini bildirdiler.

Ailesini de istemiyor

Emekli eğitimci İdris Arslan, oğlu Alpaslan Aslan’ın ailesinden de kimseyle görüşmeyi kabul etmediğini belirterek şunları söyledi: "Kendisiyle en son 21 Nisan 2008’de görüştüm. O tarihten sonra annesi, kardeşleri de defalarca görüşmek istemelerine rağmen, Alpaslan istemedi. Yazdığım mektuplara cevap vermedi. Görüştüğüm dönemlerde de onun rahatsız olduğunu gözlemliyordum. Defalarca Adalet Bakanlığı’na başvurdum. Ancak, oğlum bir kez hastaneye götürüldü bir şeyinin olmadığı söylendi. Oğlumu ben de tanımakta zorluk çekiyorum.

’Başta türban dedim ama’

Artık, Danıştay’da hakimlerin üzerine ateş edenin de oğlum olmadığına inanmaya başladım. Başta, Alparslan’ın bu eylemi türban nedeniyle yaptığını düşünüyordum. Ancak, bugün Alparslan’ın bu eylemi gerçekleştirmediğine de inanıyorum. Onun hiç kimseyle görüşmemesi, cezaevinde televizyon izlemeden, gazetede, kitap okumadan tek başına kalması da ruh sağlığıyla ilgili endişelerimizi artırdı."

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