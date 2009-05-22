Aslan, boğazı sevmiyor



Turkcell Süper Lig lideri Beşiktaş, Galatasaray ile 24 Mayıs Pazar günü BJK İnönü Stadı'nda yapacağı maç öncesi, ezeli rakibine karşı son yıllarda kendi evinde kolay kolay yenilmiyor.



Sezonun bitimine 2 hafta kala en yakın takipçisi Sivasspor'un 2 puan önünde liderlik koltuğunda oturan ve şampiyonluk yarışında büyük bir avantajın sahibi durumunda olan siyah-beyazlılar, Galatasaray'a karşı ligde son 12 sezonda BJK İnönü Stadı'nda sadece 1 kez kaybetti.



Dolmabahçe'de Beşiktaş karşısında 11 Mayıs 1996 tarihinde 2-1'lik skorla galip geldikten sonraki 9 maçta da 3 puana hasret kalan ''Cim Bom'', 2005-2006 sezonundaki karşılaşmadan Hasan Kabze'nin golleriyle 2-1 galip ayrılarak, 10 yıl sonra sevinmişti. BJK İnönü Stadı'nda son 2 sezonda yapılan maçları ise siyah-beyazlılar kazandı.



Beşiktaş, Galatasaray ile BJK İnönü Stadı'nda yaptığı son 12 lig maçında 5 kez kazanırken, 6 maç berabere sonuçlandı, ''Cim Bom'' sadece 1 kez galip geldi.



DOLMABAHÇE'DE EZELİ REKABET



İki takım arasında, geçmişte değişik adlarla anılan, bugünkü ismiyle BJK İnönü Stadı'nda şimdiye dek 156 maç yapılırken, Galatasaray 56, Beşiktaş ise 45 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 55 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı.



Sarı-kırmızılılar, BJK İnönü Stadı'nda siyah-beyazlı fileleri 206 kez havalandırırken, Beşiktaş ise 173 gol attı.



Galatasaray, BJK İnönü Stadı'nda en farklı skorlu galibiyetini TSYD Kupası maçında 6-0'lık sonuçla alırken, Beşiktaş ise evinde en fazla 2 farkla galip gelebildi.



BJK İNÖNÜ STADI'NDAKİ SON 12 LİG MAÇI



Beşiktaş ile Galatasaray arasında, pazar günkü derbinin oynanacağı BJK İnönü Stadı'nda yapılan ve Galatasaray'ın sadece tek galibiyet alabildiği son 12 lig maçının sonuçları şöyle:



Tarih Maç Sonuç

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20.04.1997 Beşiktaş-Galatasaray 1 - 1

21.09.1997 Beşiktaş-Galatasaray 2 - 1

09.05.1999 Beşiktaş-Galatasaray 1 - 1

14.04.2000 Beşiktaş-Galatasaray 1 - 1

21.10.2000 Beşiktaş-Galatasaray 3 - 1

21.10.2001 Beşiktaş-Galatasaray 2 - 2

25.05.2003 Beşiktaş-Galatasaray 1 - 0

31.10.2003 Beşiktaş-Galatasaray 0 - 0

19.09.2004 Beşiktaş-Galatasaray 0 - 0

07.05.2006 Beşiktaş-Galatasaray 1 - 2

03.03.2007 Beşiktaş-Galatasaray 2 - 1

02.03.2008 Beşiktaş-Galatasaray 1 - 0



