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Spor

Aslan beraberliği kaptı

G.Saray, Eurocup ön eleme turu ilk maçında Litvanya’nın Siauliai takımı ile deplasmanda 73-73 berabere kaldı.

15 Ekim 2008 03:00


Galatasaray, Eurocup ön eleme turu ilk maçında istediğini aldı. Büyük bölümünü geride götürdüğü mücadelede Litvanya’nın Siauliai takımı ile deplasmanda berabere kaldı



Basketbolda Erkekler Eurocup birinci ön eleme turu ilk maçında Galatasaray Cafe Crown, deplasmanda Litvanya’nın BC Siauliai takımıyla 73-73 berabere kaldı.

Litvanya’nın Siauliai kentinde yapılan maçın ilk periyodunu 23-13 geride tamamlayan sarı-kırmızılılar, ilk yarıyı da 46-29 yenik kapattı.

İkinci yarıda daha etkili bir oyun sergileyen Galatasaray, 3. çeyrekte farkı 2 sayıya kadar indirerek periyodu 54-52 geride tamamladı. Son çeyrekte iyi bir oyun çıkaran Galatasaray, mücadelenin 73-73 berabere bitmesini sağladı ve 21 Ekim’deki rövanş için avantajlı bir skor yakaladı.

MAÇIN KARNESİ
HAKEMLER: Lars Klaar(İsveç), Vaclav Lukes(Çek Cumhuriyeti), Arnis Ozols(Letonya)
SIAULIAI: Slezas (7) 14, Vileita (8) 23, S.Kuzminskas (7) 8, Kadziulis (7) 19, Praskevicius (6) 7, Birgelis (5) 2, M.Kuzminskas (4), Vitas (4), Stanevicius (4)
GALATASARAY CAFE CROWN: Erdem (5), Zizic (5) 2, Cüneyt (6) 6, Milojevic (8) 20, Graves (8) 25, Cemal (6) 4, Strickland (6) 5, Hüseyin (5) 2, Gurovic (6) 9
1.PERİYOT: 23 - 13,
2.PERİYOT: 23 - 16,
DEVRE: 46 - 29,
3.PERİYOT: 8 - 23,
4.PERİYOT: 19 - 21,
MAÇ SKORU: 73 - 73

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