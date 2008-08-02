Aslan beraberliğe razı oldu

Fortis Türkiye Kupası D Grubu'nda Bursaspor ile Galatasaray, Bursa Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. İki takımın da hücuma dönük bir futbol sergilediği maçta, konuk Galatasaray iki kez öne geçmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Oldukça soğuk bir havada oynanan maçta Galatasaray, 3. dakikada Mehmet Topal'ın ceza sahasının dışından attığı aşırtma golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda daha çok pozisyon üreten evsahibi Bursaspor, 84. dakikada Volkan Şen'in golüyle eşitliği yakaladı.

Galatasaray 87. dakikada Zafer Önder İpek'in kaleciye geri pas kararıyla ceza sahası içinde endirekt vuruş kazanırken, Mehmet Güven'in yerden sert vuruşunda top ağlarla buluştu ve sarı-kırmızılı takım bir kez daha öne geçti.

Karşılaşmanın ilk uzatma dakikasında Bursaspor, Herve Tum'un kafa vuruşuyla skoru 2-2'ye getirirken, kalan kısa sürede başka gol olmayınca mücadele 2-2 eşitlikle tamamlandı.





BURSASPOR: 2 - GALATASARAY: 2

Stat: Atatürk

Hakemler: Zafer Önder İpek xx, Muharrem Yılmaz xx, Asım Yusuf Öz xx

Bursaspor: Vega xx, F.Serkan xxx, İsmail xx, Egemen xx, Ömer Erdoğan xx, Cihan x (Dk. 46 Bekir x), Tum xx, Volkan xx, Mustafa xx, Veli xx (Dk. 46 Sumulikoski xx), Sercan xx (Dk. 77 Pancu x)

Galatasaray: Orkun xx, Barış xx, Hakan Şükür x, Hasan xxx (Dk. 64 Mehmet Güven x), Mehmet Topal xx (Dk. 79 Emre x), Bouzid xx, Hakan Balta xx, Uğur xx, Arda xxx, Servet xx, Ümit xx (Dk. 85 Serkan Çalık ?)

Goller: Dk. 3 Mehmet Topal, Dk. 88 Mehmet Güven (Galatasaray), Dk. 84 Volkan, Dk. 90 Tum (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 68 İsmail, Dk. 83 Egemen, Dk. 88 Vega (Bursaspor), Dk. 80 Uğur, Dk. 81 Ümit (Galatasaray)

3. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Sağ kanattan hareketlenen Uğur, topu kale alanı içine doğru ortaladı. Kaleci Vega, yakaladığı topu hemen oyuna sokmak istedi. Vega'nın degajı sonucu kısa düşen topu önünde bulan Mehmet Topal, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı Bursaspor filelerine gönderdi.

13. dakikada Galatasaray atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Hakan Şükür, topu topuğuyla penaltı noktası üzerine doru hareketlenen Ümit Karan'ın önüne aktarmak istedi. Bursaspor defans oyuncusu Ömer Erdoğan, son anda araya girerek hakim olduğu topu uzaklaştırdı.

24. dakikada Bursaspor atağında sol kanattan hareketlenen Mustafa, topu ceza sahasına doğru ortaladı. Pozisyonu iyi takip eden Tum'un kafa vuruşunda köşeden kaleye giden topu kaleci Orkun son anda önledi.

27. dakikada Galatasaray atağında Hasan Şaş'ın sol kanattan penaltı noktası üzerine gönderdiği topu Ümit Karan kafayla sol çaprazda müsait durumda olan Arda'nın önüne indirdi. Arda, topa kötü vurunca pozisyon autla sonuçlandı.

30. dakikada Tum'un düşürülmesiyle kazanılan serbest atışı kullanan Cihan topu penaltı noktasına gönderdi. Tum'un kafayla yere vurdurarak kaleye doğru gönderdiği topu Orkun iki hamlede yakaladı.

Karşılaşmada ilk yarı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

65. dakikada Bursaspor net bir pozisyondan yararlanamadı. Fatih Serkan Kurtuluş'un sağ kanattan kale alanı içine doğru ortaladığı topu kaleci Orkun yumruklayarak uzaklaştırmak istedi. Kısa düşen top Mustafa'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun yerden sert şutunda meşin yuvarlak direğin hemen yanından auta gitti.

68. dakikada Bursaspor'un kazandığı köşe atışını kullanan Sumulikoski topu kale alanına doğru ortaladı. İyi yükselen Tum'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin hemen yanından auta gitti.

84. dakikada Bursaspor beraberliği yakaladı. Orta alandan aldığı pasla hareketlenen Volkan, Galatasaraylı defans oyuncusunu çalımladıktan sonra topu plase bir vuruşla yerden kaleye gönderdi. Direğe de çarpan top Galatasaray fileleriyle buluştu: 1-1.

88. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Sarı-kırmızılı takımın atağında Egemen'in, Mehmet Güven'in ayağından söktüğü topu kaleci Vega'nın eliyle tutmasını hakem Zafer Önder İpek geri pas olarak değerlendirdi. Penaltı noktası üzerinden kazanılan serbest vuruşu kullanan Mehmet Güven'in yerden sert şutunda Bursaspor defans oyuncularına da çarpan top filelere gitti: 1-2.

90. dakikada Bursaspor yeniden beraberliği yakaladı. Sol taraftan kazanılan serbest atışı kullanan Pancu, topu kale alanına doğru ortaladı. İyi yükselen Tum'un kafa vuşunda top direğe çarparak, Galatasaray filelerine gitti: 2-2.

Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.



FELDKAMP: BERABERLİK KÖTÜ DEĞİL

Galatasaray Teknik Direktörü Karl Heinz Felkamp, maçtan sonra yaptığı açıklamada, Bursa Atatürk Stadı'nın zemininin daha kötü olacağını düşündüklerini, ancak futbol için çok uygun bir ortam bulduklarını kaydetti.

Her iki takımın da kazanmak için gerekli mücadeleyi gösterdiğini ifade eden Felkamp, ''İki takım da beraberliği hak etti. Biz iki kez öne geçtik. Teknik direktör olarak 'Bu maçı alabilirdik', üzüntüsünü de yaşıyorum. Sonuçta Bursa gibi bir deplasmandan böyle bir sonuçla ayrılmak da kötü değil'' dedi.

Felkamp, bir gazetecinin ''Almanya'da olduğunuz süre içinde, sağlık durumunuzla ilgili spekülasyonlar yapıldı. Dönmeyeceğiniz söylendi. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?'' şeklindeki sorusuna, ''Sizin de dediğiniz gibi bunlar tamamen spekülasyon. Almanya'da Türk ve Alman doktorlara tedavimi yaptırdım. Eğer kendimi iyi hissetmeseydim kalır, dinlenirdim. Bazı antrenörler, işten kovulma korkusuyla hasta olmalarına rağmen, tedavilerini yaptırmaz. Kulübeden ayrılmazlar. Benim böyle bir şeye ihtiyacım yok'' yanıtını verdi.

Karl Heinz Felkamp, transferlerle ilgili soruya ise ''Adnan Polat ve Adnan Sezgin ile görüştüm. Linderot'un sağlık durumuna göre hareket edeceğiz. Bu oyuncunun şu anda 6 hafta oynaması imkansız. Eğer ameliyat olursa sezonu kapatacak. O zaman Linderot'un yerine, bulunduğu bölgeye bir oyuncu almak durumundayız'' dedi.

AYBABA: ONAY'IN VEFATINA ÇOK ÜZÜLDÜK

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, vefat eden TFF ARGE Komisyonu Başkanı Gündüz Tekin Onay'ın ölümüyle ilgili duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Onay'ın ölümünün Türk futbolu adına çok önemli bir kayıp olduğunu ifade eden Aybaba, ''Ölümüne çok üzüldük. Onun ben dahil hepimize emeği çok fazla'' dedi.

Aybaba, maçla ilgili olarak da erken bir gol yediklerini, 20 dakikalık bir bocalama süresinin ardından toparlandıklarını ve karşılaşmanın oldukça çekişmeli geçtiğini belirterek, ''İkinci yarı mükemmele yakın oynadık. Oyuncularımı sergiledikleri futboldan dolayı kutluyorum. Sergilediğimiz mücadele ileride neler yapabileceğimizi bize gösterdi. İkinci yarı Galatasaray'a pozisyon dahi vermedik. Kupa mücadelesine puanla başladık. Artık bir sonraki Sarıyer maçını düşünüyoruz'' diye konuştu.