Aslan Benfica'ya karşı

Galatasaray, UEFA Kupası B Grubu'ndaki ikinci maçında bugün Portekiz'in Benfica takımıyla deplasmanda karşılaşacak. İngiliz hakem Martin Atkinson'ın yöneteceği karşılaşma saat 21.30'da başlayacak.
UEFA Kupası gruplarında ikinci maçlar bugün 8 grupta yapılacak 16 maç ile tamamlanacak.
B Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, ikinci maçını bugün Portekiz'in Benfica takımıyla saat 21.30'da Luz Stadı'nda yapacak.
İngiltere Futbol Federasyonu'nundan Martin Atkinson'ın yöneteceği karşılaşma, TRT 1'den canlı yayınlanacak.
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Sarı-kırmızılı takımın grubundaki diğer karşılaşmada Metallist ile Hertha karşı karşıya gelecek.
Grubun diğer takımı Olympiakos ise, bu haftayı BAY geçecek.
Gruptaki ilk maçlarda Galatasaray, Olympiakos'u Ali Sami Yen Stadı'nda 1-0 mağlup etmişti. Hertha Berlin'le Benfica ise 1-1 berabere kalmıştı. PROGRAM
|Grup
|Maçlar
|Saat
|
|A
|Racing Club
|21:45
|Schalke
|A
|M.City
|21:45
|Twente
|B
|Metalist
|19:00
|Hertha
|B
|Benfica
|21:30
|Galatasaray
|C
|Stuttgart
|19:00
|Partizan
|C
|Standard
|21:45
|Sevilla
|D
|S.Moskova
|19:00
|Udinese
|D
|Tottenham
|22:00
|Dinamo Zagreb
|E
|Wolfsburg
|20:45
|Heerenveen
|E
|Milan
|21:45
|Braga
|F
|Ajax
|21:45
|Zilina
|F
|Slavia
|21:45
|Aston Villa
|G
|St Etienne
|21:45
|Rosenborg
|G
|Valencia
|22:30
|Kopenhag
|H
|Lech
|19:15
|Nancy
|H
|Feyenoord
|20:30
|C.Moskova