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Spor

Aslan Benfica'ya karşı

Galatasaray, UEFA Kupası B Grubu'ndaki ikinci maçında bugün Portekiz'in Benfica takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

06 Kasım 2008 02:00


Galatasaray, UEFA Kupası B Grubu'ndaki ikinci maçında bugün Portekiz'in Benfica takımıyla deplasmanda karşılaşacak. İngiliz hakem Martin Atkinson'ın yöneteceği karşılaşma saat 21.30'da başlayacak.


UEFA Kupası gruplarında ikinci maçlar bugün 8 grupta yapılacak 16 maç ile tamamlanacak.
B Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, ikinci maçını bugün Portekiz'in Benfica takımıyla saat 21.30'da Luz Stadı'nda yapacak.

İngiltere Futbol Federasyonu'nundan Martin Atkinson'ın yöneteceği karşılaşma, TRT 1'den canlı yayınlanacak.


   MUHTEMEL 11


Sarı-kırmızılı takımın grubundaki diğer karşılaşmada Metallist ile Hertha karşı karşıya gelecek.

Grubun diğer takımı Olympiakos ise, bu haftayı BAY geçecek.

Gruptaki ilk maçlarda Galatasaray, Olympiakos'u Ali Sami Yen Stadı'nda 1-0 mağlup etmişti. Hertha Berlin'le Benfica ise 1-1 berabere kalmıştı. 

PROGRAM

GrupMaçlarSaat 
A Racing Club 21:45 Schalke
A M.City 21:45 Twente
B Metalist 19:00 Hertha
B Benfica 21:30 Galatasaray
C Stuttgart 19:00 Partizan
C Standard 21:45 Sevilla
D S.Moskova 19:00 Udinese
D Tottenham 22:00 Dinamo Zagreb
E Wolfsburg 20:45 Heerenveen
E Milan 21:45 Braga
F Ajax 21:45 Zilina
F Slavia 21:45 Aston Villa
G St Etienne 21:45 Rosenborg
G Valencia 22:30 Kopenhag
H Lech 19:15 Nancy
H Feyenoord 20:30 C.Moskova

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