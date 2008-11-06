Aslan Benfica'ya karşı

Grup Maçlar Saat A Racing Club 21:45 Schalke A M.City 21:45 Twente B Metalist 19:00 Hertha B Benfica 21:30 Galatasaray C Stuttgart 19:00 Partizan C Standard 21:45 Sevilla D S.Moskova 19:00 Udinese D Tottenham 22:00 Dinamo Zagreb E Wolfsburg 20:45 Heerenveen E Milan 21:45 Braga F Ajax 21:45 Zilina F Slavia 21:45 Aston Villa G St Etienne 21:45 Rosenborg G Valencia 22:30 Kopenhag H Lech 19:15 Nancy H Feyenoord 20:30 C.Moskova

UEFA Kupası gruplarında ikinci maçlar bugün 8 grupta yapılacak 16 maç ile tamamlanacak.B Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, ikinci maçını bugün Portekiz'in Benfica takımıyla saat 21.30'da Luz Stadı'nda yapacak.İngiltere Futbol Federasyonu'nundan Martin Atkinson'ın yöneteceği karşılaşma, TRT 1'den canlı yayınlanacak.Sarı-kırmızılı takımın grubundaki diğer karşılaşmada Metallist ile Hertha karşı karşıya gelecek.Grubun diğer takımı Olympiakos ise, bu haftayı BAY geçecek.Gruptaki ilk maçlarda Galatasaray, Olympiakos'u Ali Sami Yen Stadı'nda 1-0 mağlup etmişti. Hertha Berlin'le Benfica ise 1-1 berabere kalmıştı.