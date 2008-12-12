Aslan başkenti sevdi!..

Turkcell Süper Lig'de 15. haftanın açılış maçında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-1 yendi.Galatasaray'da sakatlıkları nedeniyle Linderoth, Ümit Karan, Serkan Çalık, Kewell ve cezası olan Ayhan forma giyemedi.Gençlerbirliği'nde ise genç golcü Mustafa Pektemek, İlhan Eker, Yasir ve Erkan Özbey sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'a karşı forma giyemedi.Ev sahibi Gençlerbirliği ilk dakikalarda Galatasaray'a göre daha atak görünürken, sarı-kırmızılı ekip ise maça temkinli başladı.Gençlerbirliği aradığı golü 26. dakikada Burhan Eşer ile, Meira'nın hatası sonucu buldu.Golden sonra rakip kaleye daha sık gitmeye başlayan Galatasaray, 2 dakika sonra beraberliği son haftaların formda futbolcusu Lincoln ile sağladı.39. dakikada Lincoln'ün çok güzel pasını bir diğer formda futbolcu Baros affetmedi ve sarı-kırmızılı ekibin galibiyet golüne imza attı.Galatasaray ilk yarının sonlarına doğru 42. daikkada Arda ile üçüncü golü attı ve devre 3-1 sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğü ile sona erdi.İkinci yarının özellikle ilk 15 dakikasında Galatasaray daha etkili olurken, Gençlerbirliği bu dakikalarda oyunu genelde kendi sahasında kabul etti.60. dakikadan sonra Galatasaray kalesine daha sık gitmeye başlayan ev sahibi Gençlerbirliği, bulduğu pozisyonlardan yararlanamayınca ilk yarıda atılan goller sonucu maç 3-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi.Bu sonuçla Galatasaray puanını 30'a çıkartırken, Gençlerbirliği ise 14 puanda kaldı.Stat: 19 MayısHakemler: Halis Özkahya, Serkan Ok, Cem SatmanGençlerbirliği: Recep, Hakan, Traore, Addo, Ergün, Burhan, Mehmet Nas, Kerem, Engin, Djite, KaheGalatasaray: De Sanctis, Meira, Servet, Hakan, Barış, Mehmet Güven, Mehmet Topal, Arda, Lincoln, Baros, NondaGoller: Dk. 26 Burhan (Gençlerbirliği), Dk. 27 Lincoln, Dk. 39 Baros, Dk. 42 Arda (Galatasaray)Sarı kartlar: Dk. 29 Hakan, Dk. 41 Burhan, Dk. 45 Traore (Gençlerbirliği)Turkcell Süper Lig'de Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.4. dakikada Engin'in ceza yayının hemen önünden kaleye gönderdiği sert şutta kaleci De Sanctis topu iki hamlede kontrol etti.16. dakikada Engin'in ara pasıyla hareketlenen Burhan'ın ceza alanı içinden yatarak vuruşunda top üstten auta çıktı.26. dakikada Mehmet Nas'ın sağ taraftan ceza alanı içine yaptığı ortada, savunmadan seken topu önünde bulan Burhan, kaleci De Sanctis'in üzerinden plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.27. dakikada Baros kendi taşıdığı topu ceza alanı içinde hareketlenen Lincoln'e aktardı. Bu futbolcunun uzak direğe gönderdiği top filelere gitti: 1-1.33. dakikada Kerem'in yaklaşık 20 metreden attığı sert şutta top direğin dibinden auta gitti.39. dakikada Lincoln ceza alanına kadar getirdiği topu gerilerden gelen Baros'un önüne bıraktı. Bu futbolcu bekletmeden yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-242. dakikada Nonda'nın pasıyla ceza alanına hareketlenen Arda yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-3Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-kırmızılıların 3-1 üstünlüğüyle sonaerdi.