Aslan, Avrupa'da 219. kez

Hamburg'la karşılaşacak Galatasaray, bugüne dek çıktığı Avrupa Kupası maçlarında 81 galibiyet, 82 yenilgi aldı.



UEFA Kupası 4. tur rövanş maçında yarın İstanbul'da Almanya'nın Hamburg takımıyla karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 219. sınavına çıkacak.



Sarı-kırmızılılar, bugüne kadar Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ile Şampiyonlar Ligi'nde 133, UEFA Kupası'nda 52, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 32 ve Avrupa Süper Kupa'da da 1 kez olmak üzere, Avrupa kupalarında toplam 218 maç oynadı.



2000 yılında UEFA Kupası ve Avrupa Süper Kupası'nı müzesine götürerek tarih yazan Galatasaray, geride kalan 218 Avrupa Kupası maçında 81 galibiyet ve 82 yenilgi alırken, 55 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı.



Bu karşılaşmalarda rakip filelere toplam 289 gol göndermeyi başaran ''Cim Bom'', kalesinde ise 318 gole engel olamadı.



