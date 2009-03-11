Aslan, Avrupa'da 218. kez

Galatasaray Hamburg'da

ALMAN TAKIMLARIYLA MAÇLARI

UEFA Kupası 4. tur ilk maçında yarın deplasmanda Almanya'nın Hamburg takımıyla karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 218. sınavına çıkacak.Sarı-kırmızılılar, bugüne kadar Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ile Şampiyonlar Ligi'nde 133, UEFA Kupası'nda 51, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 32 ve Avrupa Süper Kupa'da da 1 kez olmak üzere, Avrupa kupalarında toplam 217 maç oynadı.2000 yılında UEFA Kupası ve Avrupa Süper Kupası'nı müzesine götürerek tarih yazan Galatasaray, geride kalan 217 Avrupa Kupası maçında 81 galibiyet ve 82 yenilgi alırken, 54 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı.Bu karşılaşmalarda rakip filelere toplam 288 gol göndermeyi başaran ''Cim Bom'', kalesinde ise 317 gole engel olamadı.Galatasaray'ın, Avrupa kupalarında bugüne kadar Alman takımlarıyla oynadığı maçlarda istatistiklerde eşitlik göze çarpıyor.Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında Alman takımlarıyla bugüne kadar oynadıkları 22 karşılaşmada 6 galibiyet elde ederken, 6 kez mağlup oldu, 10 maç da beraberlikle sonuçlandı.Alman takımlarıyla ilk maçını Doğu Almanya'nın Aufbau Magdeburg takımıyla 1964-65 sezonunda yapan Galatasaray, bu takımla yaptığı 2 karşılaşma da 1-1'lik beraberlikle sonuçlanınca, 3. karşılaşmayı oynadı. Bu maç da 1-1'lik skorla sonuçlanınca Galatasaray, kura ile turu geçti.Avrupa kupalarında daha önce Alman futbol takımlarıyla 11 kez eşleşen Galatasaray, elemeli müsabakalardan 4'ünde rakiplerini saf dışı bırakırken, 4 kez de elenmekten kurtulamadı.Sarı-kırmızılı ekip, Alman takımlarına yaptığı maçlarda toplam 23 gol atarken, kalesinde ise 29 gol gördü. Galatasaray, Alman takımlarına karşı en farklı skorlu galibiyetini Hertha Berlin karşısında 4-1'lik skorla elde ederken, en farklı mağlubiyetini ise Bayern Münih'e 6-0 yenilerek aldı.