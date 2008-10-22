Aslan Avrupa'da 212. kez



Galatasaray yarın Olympiakos'a karşı Avrupa kupalarındaki 212. maçına çıkacak. Sarı-kırmızılılar UEFA Kupası'nda ise 17. galibiyetinin peşinde...



UEFA Kupası 2. tur B Grubu ilk hafta maçında yarın Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 212. karşılaşmasına çıkacak.



Sarı-kırmızılılar, bugüne kadar Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ile Şampiyonlar Ligi'nde 133, UEFA Kupası'nda 45, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 32 ve Avrupa Süper Kupa'da da 1 kez olmak üzere, Avrupa kupalarında toplam 211 maç oynadı.



2000 yılında UEFA Kupası ve Avrupa Süper Kupası'nı müzesine götürerek tarih yazan Galatasaray, geride kalan 211 Avrupa Kupası maçında 77 galibiyet ve 81 yenilgi alırken, 53 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Bu karşılaşmalarda rakip filelere toplam 280 gol göndermeyi başaran ''Cim Bom'', kalesinde ise 313 gole engel olamadı.



UEFA KUPASI MACERASI



Galatasaray, tarihindeki en önemli başarılardan birini kazandığı UEFA Kupası'nda, Olympiakos karşısında 46. randevusuna çıkacak.



İsviçre'nin Bellinzona ekibini deplasmanda 4-3, sahasında da 2-1 yenerek UEFA Kupası'nda gruplara kalan sarı-kırmızılılar, UEFA Kupası'nda gruplarda yapacağı ilk karşılaşmayı kazanarak iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.



UEFA Kupası'ndaki ilk karşılaşmasını 1975-76 sezonunda Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla 1. turda eşleşerek yapan Galatasaray, tarihinde toplam 45 kez bu kupada sahaya çıkarken, bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 13 beraberlik ve 16 da yenilgi aldı.



Sarı-kırmızılı takım, UEFA Kupası maçlarında rakip fileleri 62 kez havalandırmayı başarırken, kalesinde ise 68 gole engel olamadı.,



GEÇMİŞİNİ ARIYOR



Kulüpler düzeyinde Türk futbol tarihindeki en önemli başarıyı 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kazanarak elde eden Galatasaray, son yıllardaki başarısız performansını bu sezon unutturmak istiyor.



Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını 3. ön eleme turunda Romanya'dan Steaua Bükreş'e elenerek yitiren ve taraftarında büyük bir hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, yeniden döndüğü UEFA Kupası'nda son yıllarda aldığı başarısız sonuçlarla dikkat çekmişti.



Sarı-kırmızılı takım, 2003-2004 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarından geldiği UEFA Kupası'nda 3. turda İspanyol Villarreal'e elenirken, 2005-2006 sezonunda ise daha 1. turda Norveç ekibi Tromsö karşısında kupaya veda ederek, ''Tromsö faciası''nı yaşamaktan kurtulamadı.,



Geçen sezon da UEFA Kupası'nda mücadele eden Galatasaray, sergilediği futbolla eleştirilerin hedefi olmasına karşın gruplardan çıkmayı başarmış, ancak teknik direktör Michael Skibbe'nin o zaman başında olduğu Bayer 04 Leverkusen'e 0-0 ve 5-1'lik sonuçlarla elenmekten kurtulamamıştı.



Bu sezon yaptığı önemli transferlerle Avrupa kupalarında yeniden iddialı bir kadro oluşturmaya çalışan Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapılacak olan UEFA Kupası finalinde yer alma hedefini koyarak, sarı-kırmızılı taraftarlarda önemli bir beklenti yarattı.

