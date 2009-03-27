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Spor

Aslan avantajı kaptı

Türkiye Bayanlar Basketbol Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Galatasaray, Beşiktaş Cola Turka'yı 73-63 yenerek, 2-0 öne geçti.

27 Mart 2009 02:00

Türkiye Bayanlar Basketbol Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Galatasaray, 1-0 önde başladığı seride Beşiktaş Cola Turka'yı 73-63 yenerek, 2-0 öne geçti.

Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren sarı-kırmızılı takım, devreyi 11 sayı farkla 38-27 önde kapatırken, karşılaşmadan da 73-63 galip ayrılmasını bildi.

Galatasaray'da, Young attığı 18 sayıyla takımına büyük katkı sağlarken, Beşiktaş Cola Turka'da 20 sayı bulan De Forge, karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu.

Normal sezonda oynanan iki maçı da kazanması nedeniyle seriye 1-0 önde başlayan Galatasaray, play-off çeyrek final ilk maçını galip tamamlayarak seride durumu 2-0'a getirdi ve önemli bir avantaj elde etti.

Toplamda 3 galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği seride, ikinci karşılaşma 17 Nisan Cuma günü, gerekirse 3. maç 19 Nisan Pazar günü BJK Cola Turka Arena'da yapılacak. Sonuca yine ulaşılamazsa 4. maç 22 Nisan Çarşamba günü Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanacak. 

Ahmet Dedehayır'dan küfüre tepki

Bu arada, Galatasaray'ın basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Ahmet Dedehayır, sarı-kırmızılı taraftarların zaman zaman küfürlü tezahüratta bulunmalarına tepki gösterdi.

Maçı Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Şeref Yalçın'la birlikte izleyen Ahmed Dedehayır, yer yer küfür içiren tezahüratlar yapılmasına sinirlenirken, protokol tribünündeki yerinden kalkarak taraftarlara el işaretleriyle uyarıda bulundu. Dedehayır, küfürlü tezahüratların sürmesine üzerine de taraftarların yanına kadar giderek uyarılarını sürdürdü.

Beşiktaş Basketbol Şube Direktörü Hasan Bozkurter de maç bitiminde, küfürlü tezahüratlara uyarı yaptırılmadığı gerekçesiyle hakem masasına tepki gösterdi.

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