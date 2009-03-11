Aslan avantaj peşinde

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Biletler karaborsada



İlk maçı deplasmanda oynamanın avantajını iyi kullanmak isteyen sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan yenilmeden ayrılıp, turu Ali Sami Yen Stadı'nda geçmeyi istiyor.Sarı-kırmızılı ekipte, cezalı olan Baros ile Rusya'nın Zenit takımına transfer olan Meria, sakat olan Servet, Mehmet Topal, Linderoth ve Emre Güngör maçta oynayamayacak.Hamburg ile Galatasaray arasında yarın HSH Nordbank Arena Stadı'nda TSİ saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı, Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Viktor Kassai yönetecek.Galatasaray kafilesi bugün özel bir uçakla Hamburg'a gelecek. Sarı-kırmızılılar, Hamburg ile yapacağı karşılaşmanın hazırlık çalışmalarını, maçın oynanacağı HSH Nordbank Arena Stadı'nda yerel saatle 18.00'de yapılacak ve yalnızca ilk onbeş dakikası basına açık antrenmanla tamamlayacak.Antrenman öncesinde saat 17.30'da düzenlenecek basın toplantısında, teknik direktör Bülent Korkmaz medya mensuplarıyla biraraya gelerek maçla ilgili soruları yanıtlayacak.Galatasaray'ın Hamburg ile oynayacağı karşılaşma öncesinde gurbetçi vatandaşlar, maçın biletini bulabilmek için büyük çaba harcıyor.Hamburg Kulübü, Galatasaraylı taraftarların statta çoğunluğu almaması için bilet satışını sadece kulüp üyelerine yaparken, şehirde yaşayan gurbetçiler karaborsadan bilet almaya çalışıyor.Hamburglu taraftarlar da maçın biletini, internetten satışın Almanya'da en etkili sitesi "www.ebay.de" den yüksek bedellerle açık arttırmayla satmaya çalışıyor. Biletlerin maç günü çok yüksek fiyatlarla alıcı bulması bekleniyor.Şehirde yaşayan gurbetçilerin dışında, Almanya'nın diğer kentlerinden ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden de çok sayıda Türk'ün maç için Hamburg'a gelmesi bekleniyor.