Aslan avantaj peşinde



Fortis Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi ilk maçında Galatasaray ile Sivasspor bugün saat 20.30'da Ali Sami Yen Stadı'nda karşı karşıya gelecek.



Galatasaray, geçen cumartesi günü mağlup oldukları Sivasspor ile bugün Fortis Türkiye Kupası'nda oynayacağı maçta sahadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.



Sarı-kırmızı ekip, bugün saat 20.30'da Ali Sami Yen Stadı'nda oynanacak Fortis Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında, hem deplasmanda alınan mağlubiyetin rövanşını almayı, hem de rövanş karşılaşması için avantajlı bir skor elde etmeyi istiyor.



EKSİKLER



Sarı-kırmızılı ekipte, Sivasspor karşısında kırmızı kart gören Ümit Karan forma giyemeyecek.



Lincoln'ün Sivasspor'a karşı forma giyemeyeceği açıklanırken, son antrenmanda sakatlıkları bulunan Ayhan Akman, Arda Turan, Barış Özbek, Emre Aşık, Servet Çetin ve Shabani Nonda takımla birlikte çalıştı.



SİVASSPOR CEPHESİ



Turkcell Süper Lig'de Galatasaray'ı 2-0 yenerek liderliğini sürdüren Sivasspor'da, gözler yine Galatasaray ile İstanbul'da oynanacak Fortis Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçına çevrildi.



Geçtiğimiz hafta Galatasaray'a karşı tarihindeki ilk galibiyetini elde eden Sivasspor, İstanbul'daki kupa maçından da avantajlı bir skor elde ederek Sivas'a dönmeyi hedefliyor.



Galatasaray maçı için hava yoluyla İstanbul'a giden kırmızı-beyazlı ekipte, bu zorlu maç öncesinde cezalı ve sakat oyuncu bulunmuyor.



Sivasspor ile Galatasaray arasındaki Fortis Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçı ise 3 Şubat Salı günü saat 14.00'de, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

