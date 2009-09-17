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Spor

Aslan Atina'da galibiyet peşinde

UEFA'daki temilcilerimizden Galatasaray, F Grubu'ndaki ilk maçında bugün saat 20.00'de Panathinaikos takımına konuk olacak.

17 Eylül 2009 03:00

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temilcilerimizden Galatasaray, F Grubu'ndaki ilk maçında bugün saat 20.00'de Yunanistan'ın Panathinaikos takımına konuk olacak.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi F Grubu'ndaki ilk maçında bugün deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla karşılaşacak. Başkent Atina'daki OACA Spiros Louis Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı İtalyan hakem Paolo Tagliavento yönetecek.

F Grubu'ndaki diğer maçta Avusturya'nın Sturm Graz takımı, Rumen temsilcisi Dinamo Bükreş'i ağırlayacak.

Servet ve Gökhan kadroda yok

Sarı-kırmızılı ekipte, gribal enfeksiyon geçiren savunma oyuncusu Servet'in yanı sıra, sakatlıkları süren Gökhan Zan, Linderoth, Aydın ve Ayhan maç kadrosunda yer almadı.

Galatasaray'ın rakibi Panathinaikos'da cezalı olan Cisse'nin dışında eksik bulunmuyor.

Teknik direktör Frank Rijkaard'ın Gökhan Zan ve Servet'in yokluğunda savunmanın ortasında Emre Aşık ile Emre Güngör'ün forma giymesi bekleniyor.

Galatasaray'ın sahaya, Leo Franco, Sabri, Emre Aşık, Emre Güngör (Caner), Hakan Balta, Mustafa Sarp, Elano (Arda), Mehmet Topal, Kewell, Keita ve Baros'tan oluşan 11'le çıkması bekleniyor.

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