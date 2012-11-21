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Spor

Aslan, Arena'yı 'şeytan'a dar etti!

Galatasaray, İngiltere'deki ilk maçta 1-0 yenildiği Manchester United'ı evinde 1-0 yenerek 3 puana ulaştı

21 Kasım 2012 01:35

Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki temsilcimiz Galatasaray, sahasında İngiliz devi Manchester United'ı Burak Yılmaz'ın golüyle 1-0 mağlup etti ve gruptan çıkmak adına büyük bir adım attı. Sarı kırmızılılar büyük bir mucize olup Şampiyonlar Ligi'ne katılamasa bile grubu üçüncü tamamlayıp yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmeyi garantiledi. Galatasaray öte yandan Manchester United ile oynadığı 6. maçını kazanarak İngiliz ekibine karşı ilk kez galip gelmiş oldu.

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Galatasaray'a 3 puanı getiren tek gol, 52. dakikada Burak Yılmaz'dan geldi.
 
Türk Telekom Arena'da oynanan karşılaşmayı İspanyol hakem Carlos Velasco Carballo yönetti.
 

Manchester United'da 2 genç oyuncu ilk 11'de

 
 
Manchester United'da teknik direktör Alex Ferguson, İstanbul'a getirdiği genç oyunculardan Nick Powell ve Phil Jones'a Galatasaray karşısında ilk 11'de forma verdi.
 
Bir çok önemli oyuncusunu İstanbul'a getirmeyen Ferguson, ayrıca genç oyuncuları Sam Johnston, Larnell Cole, Marnick Vermijl ve Joshua King'i ise yedekler arasında soyundurdu.
 
 

Türk Telekom Arena doldu

 
 
Galatasaray taraftarlarının Manchester United maçına ilgisi oldukça yüksek oldu.
 
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Türk Telekom Arena'yı tamamen doldurdu. Bir grup İngiliz taraftar da kendilerine ayrılan bölümden takımlarına destek verdi.
 
Maç öncesi tribün şovu sergileyen taraftarlar, büyük bayraklar ve pankartlar açtılar. Pegasus Tribünü'nde çatıdan sarkıtılan iplerle bir aslan figürü sergilendi ve “No mercy will be shown” (Merhamet gösterilmeyecek) yazısı dikkati çekti.
 
 

Medyanın ilgisi büyüktü

 
 
Galatasaray-Manchester United maçına yerli ve yabancı basın mensupları da büyük ilgi gösterdi.
 
Karşılaşmada toplam 316 medya mensubu görev aldı. İngiltere'den 30, KKTC'den 8, Japonya'dan 4, İtalya'dan 3, Almanya ve Çin'den 1'er basın mensubu karşılaşmayı takip etti.
 

 

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