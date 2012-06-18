Aslan Arena'nın kapılarını Kartal'a kapattı!

Beşiktaş'ın maçlarını Arena'da oynamasına kim karar verebilir? Galatasaray mı? GSGM mi? Bu konuda yetkinin GSGM'de olduğuna dair yorumlara Galatasaray Başkan Yardımcısı Adnan Öztürk'ten kesin ve net yanıt geldi: "Yetki tamamen bize ait! Cevabımız da hayır!"

İnönü Stadı'nın yıkılacak olmasından dolayı Beşiktaş'ın maçlarını nerede oynayacağı konusu tartışılmaya devam ediyor. Siyah beyazlıların ilk tercihinin TT Arena olması da gündemin birinci maddesine Galatasaray'ın stadını çıkarıyor.

Tartışılan konu ise Beşiktaş'ın maçlarını TT Arena'da oynayabilmesi hakkındaki kararı kimin verebileceği... Galatasaray mı? Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) mü?

"Kararı GSGM verir, Galatasaray buna uymak zorunda" şeklindeki yorumlar üzerine Galatasaray kulübü'nden tam aksi yönde bir açıklama geldi.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Adnan Öztürk, NTV Spor'da yayınlanan Spor Servisi programsına telefonla bağlanarak, konu hakkında kesin ve net konuştu: "İmza yetkisi Galatasaray'da"

Fuat akdağ'ın sunduğu, Mehmet Demirkol'un da yorumlarıyla katıldığı Spor Servisi'nde konuşan Öztürk, karmaşanın nedeninin, iki tane kontrat olmasından kaynaklandığını belirterek söze başladı. "Buradaki komplikasyon iki adet kontrat imzalanmasından ortaya çıkıyor. Bu kontralardan bir tanesi, yani önemli ve geçerli olanı; rahmetli Özhan Canaydın Başkanımız zamanından... Maliye Bakanı Unakıtan, Başbakanımız Tayyip Erdoğan ve TOKİ Başkanı'nın imzası olan bir kontrat..." diyen Adnan öztürk, bu kontratta açıkca şunların yazdığını belirtti: "49 yıl boyunca Galatasaray Spor Kulübü bu stadı hiçbir bedel ödemeden kullanır. Resmi bayramlarda, devletin kullanımı için izin vermeye gerek yoktur"

Daha sonra Adnan Polat'ın başkanlığı döneminde yeni bir kontrat imzalandığını ve problemin buradan kaynaklandığını söyleyen Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü: "O kontratta da çok açık ve net yazıyor ki, Galatasaray'ın onayı olmadan, resmi bayram ve günler haricinde kullanıma açılması mümkün değildir. Orada yeni şartlar ekleniyor, senede 1,5 milyon TL amatör sporlara katkı payı. En önemlisi de reklam gelirlerinin yüzde 25'i ve 350 tane VİP koltuk... Reklam gelirlerinin yüzde 25'i dediğimiz zaman, stadın isim hakkı Türk Telekom'da. Verdiği meblağ çok ciddi."

Yönetime geldikleri zaman TOKİ, Varyap, Spor Genel Müdürlüğü yetkilileri ile stadın eksiklerini tamamladıklarını ancak şike davası ile gündem değişince; stadın devir-tesliminin gerçekleşmediğini ifade eden Adnan Öztürk, "Spor Genel Müdürlüğü, anladığım kadarıyla Beşiktaş'ı Arena'ya ittirmeye çalışıyor. Bizim tavrımız ve fikrimiz açık: Hayır! Ali Sami Yen'deki sıcak atmosfere getirmek için çalışmalar yaparken, bunu samimi söylüyorum, hiçbir problemimimiz olmamasına rağmen Beşiktaş ile paylaşmamız mümkün değildir. İmza yetkisi tamamiyle Galatasaray Spor Kulübü'ne aittir." diyerek tavırlarını net biçimde ortaya koydu.