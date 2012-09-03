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Spor

'Aslan' Arena'da 'Timsah' avladı!

TT Arena'da Bursaspor'u konuk eden Cim Bom, zorlu maçı 3-2 kazanmayı bildi

03 Eylül 2012 01:41

 

Geçtiğimiz hafta İnönü Stadı'ndaki Beşiktaş derbisinde 2 puan kaybeden Galatasaray, ligin 3. haftasında Bursaspor'u 3-2'lik skorla mağlup ederek hem 3 puan kazandı hemde liderlik koltuğunu eline geçirdi.
 
Türk Telekom Arena Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Umut Bulut, 72. dakikada Musa Çağıran (Kendi Kalesine), 80. dakikada da Burak Yılmaz kaydetti.
 
Konuk takım Bursaspor'un gollerini ise 52. dakikada Musa Çağıran ile 85. dakikada Ömer Erdoğan attı.
 
Galatasaray bu galibiyetle puanını 7'ye yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu. Bursaspor ise 3 puanda kaldı. Sarı-kırmızılı takım ligin 4. haftasında Medical Park Antalyaspor deplasmanına konuk olacak. Bursaspor ise sahasında Kardemir Karabükspor'u konuk edecek.
 
 

Galatasaray'ın 1000. galibiyeti

 
 
Türk Telekom Arena'daki maçta Bursaspor'u 3-2 yenen Galatasaray'ın bu galibiyeti lig tarihindeki 1000. zaferi oldu.
 

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