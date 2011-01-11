Aslan, Ali Sami Yen'e galibiyetle veda etti

T24 - Ziraat Türkiye Kupası (A) Grubu 3. hafta maçında Galatasaray, Beypazarı Şekersporu’u 3-1 yenerek, puanını 7’ye çıkardı.



Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. maçında Beypazarı Şekerspor’u Ali Sami Yen Stadı’nda oynanan son maçta 3-1’ik skorla mağlup etti. Bu mücadele sonrasında her yerinde farklı zaferler yatan Ali Sami Yen Stadı kapılarının tamamen kapattı. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



İLK YARI



23. dakikada Beypazarı Şekerspor, Caner’in golüyle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti. Kaleci Önder’in uzun degajında Galatasaray ceza sahası önüne düşen topu Insua’ya rağmen önüne alan Caner, yaptığı aşırtma vuruşla kalesinden açılan Aykut’u avladı. Hafif sağ çaprazdan yapılan vuruşta Aykut’un üzerinden geçen top, yan direğe çarptıktan sonra ağlarla buluştu: 0-1.

36. dakikada soldan Culio’nun yaptığı ortada, ceza sahası içinde Arda’nın ününe bıraktığı topa Barış’ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

41. dakikada ceza sahası dışından Culio’nun yaptığı sert vuruşta, top yandan az farkla auta gitti.

45. dakikada hızlı gelişen Beypazarı Şekerspor atağında Hüseyin ceza sahasına girerken, kademeye giren Servet tehlikeyi uzaklaştırdı.



Karşılaşmanın ilk yarısını Beypazarı Şekerspor 1-0 önde tamamladı.



65. dakikada sol çaprazdan Arda’nın kullandığı serbest vuruşta, arka direkte iyi yükselen Kazım’ın kafa vuruşu sonrası top kaleciden döndü ve Beypazarı Şekerspor defansı tehlikeyi uzaklaştırdı.

67. dakikada yine Arda’nın kullandığı serbest vuruşta, Servet’in kafayla doldurduğu topa kale önünde Kazım’ın yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü ve daha sonra kaleci Önder, topu kontrol etti.

69. dakikada çalımlarla ceza sahasına yaklaşan Culio’nun sert vuruşunda, top kaleciden dönerken, ardından Arda ile Barış’ın anlaşmazlığı sonrası sarı-kırmızılılar önemli bir fırsatı kullanamadı.

73. dakikada Galatasaray, Servet’in şık golüyle 1-1’lik eşitliği yakaladı. Culio’nun yaptığı ortada arka direkte Kazım kafayla topu doldururken, Servet’in yaptığı rövaşata vuruş sonrası top kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1.

75. dakikada ceza sahası dışından Culio’nun sert vuruşunda, kaleci Önder topu güçlükle kornere çeldi.

Aynı dakikada Arda’nın kullandığı kornerde, ceza sahası içinde iyi yükselen Servet’in kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak üsten az farkla auta çıktı.

82. dakikada Galatasaray, Arda’nın golüyle öne geçmeyi başardı. Soldan çizgiye inen Insua’nın ortaladığı topu ceza sahası içinde kafayla tamamlayan Arda, takımını öne geçirmeyi başardı: 2-1.

90. dakikada Emre’nin pasıyla soldan ceza sahasına giren Insua’nın yerden vuruşunda, top kaleye paralel olarak az farkla yandan auta çıktı.

90 2. dakikada Kazım, Galatasaray’ı 2 farklı üstünlüğe taşıdı. Culio’nun ara pasıyla Beypazarı Şekerspor defansının arkasına sarkan Kazım, kaleciyi de çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1.



Galatasaray, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.



Stat: Ali Sami Yen



Hakemler: Deniz Çoban xx, Mehmet Metin xx, Emin Yıldırım xx

Galatasaray: Aykut x, Serkan x, Gökhan x (Dk. 31 Culio xxx), Servet xxx, Insua xx, Ayhan xx, Hakan xx, Aydın x (Dk. 46 Kazım xxx), Barış xx (Dk. 71 Emre xx), Arda xxx, Pino xx

Beypazarı Şekerspor: Önder xx, Erhan xx, Ali xx, Serkan Pala xx, Serkan Tanrıseven xx, Özgür xx (Dk. 64 İsmail x), Caner xxx (Dk 83 Burak x), Salih xx, Hüseyin xxx, Selahattin xx (Dk. 71 Sefa x), Coşkun xx

Goller: Dk. 23 Caner (Beypazarı Şekerspor), Dk. 73 Servet, Dk. 82 Arda, Dk. 90 2 Kazım (Galatasaray)

Sarı Kartlar: Dk. 27 Özgür, Dk. 66 Hüseyin (Beypazarı Şekerspor)





EFSANELER SAHNEDEYDİ



Galatasaray - Beypazarı Şekerspor maçı öncesi Sarı - Kırmızılı ekibin efsane futbolcuları bir gösteri maçı yaptı. Cevad Prekazi, Hakan Şükür, Tanju Çolak, Gheorghe Hagi ve daha niceleri bu mücadelede forma giydi. Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı dönemdeki kaptanı Bülent Korkmaz'ın gösteri maçına katılmaması ise dikkat çekti. Karşılaşmayı mercan takımı 6-3 yenen parçalı takımın gollerini Savaş Koç (2), Tanju Çolak (2) ve İlyas Kahrıman (2) attı. Mercan takımın sayılarını ise Hakan Şükür, Turgay Aksu ve Cevad Prekazi kaydetti.





POLAT YUHALANDI



Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat için ise zor bir geceydi. Gençliğinin Ali Sami Yen Stadı'nda geçtiğini söyleyen Polat, duygu dolu anlar yaşarken ismi anons edildiğinde taraftarların kendisini yuhalamasıyla büyük şok yaşadı. Gösteri maçı öncesi morali bozulan Başkan Polat, 5 dakika oynadıktan sonra yerini Tanju Çolak'a bıraktı. İki gol atan Çolak, maçın 2. yarısında da bir penaltı atışından yararlanamadı. Galatasaraylı taraftarlar gösteri maçı sırasında sık sık Metin Oktay lehine tezahürat yaptı.





VEDA GÖSTERİSİ



Bu arada Galatasaray - Beypazarı Şekerspor maçı öncesi veda gösterileri de yapıldı. Galatasaray tarihinde büyük önem taşıyan Neuchatel Xamax, Milan ve Leeds United gibi maçların ve efsane futbolcuların görüntülerinin yanı sıra yaklaşık 200 kişilik bir dans grubu tarafından dans gösterisi gerçekleştirildi. "Elveda" sesleri eşliğinde konfetiler atılırken havai fişek gösterisi yapıldı. Galatasaray'ın yaşayan en eski başkanı Selahattin Beyazıt, Ali Sami Yen Stadı'na vedayla ilgili, "Evimiz gibi sevdiğimiz yuvamızda bugün son günümüz. Unutmayın, unutturmayın. Avrupa'nın nice takımlarını devirdiğimiz Ali Sami Yen Stadı'nda Galatasaray daha da büyüdü" dedi.

Galatasaray Başkanı Adnan Polat konuşma yapacağı esnada taraftarların bir kez daha ıslıklı protestosuna maruz kaldı.





