Aslan ağır yaralı

Ata SELÇUK / İSTANBUL (DHA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'in 4\'üncü haftasında Trabzonspor\'a 4-0 mağlup olarak ağır bir yenilgi yaşadı ve taraftarlarını hüsrana uğrattı. Bu yenilgi öncesi yaşanan transfer sorunları, Trabzonspor maçında Belhanda\'nın kırmızı kart görmesi ve Maicon\'un performansı, sarı kırmızılı camiada olumsuz bir hava yarattı. Galatasaray\'da teknik direktör Fatih Terim milli arada takımın yaralarını sarmak ve Kasımpaşa maçında yeniden liderliği almak istiyor.

Transfer döneminde kadrosunu Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Badou N\'diaye, Ömer Bayram, Muğdat Çelik ile güçlendiren ve Yuto Nagatomo\'yu kadroda tutmayı başaran Galatasaray birçok oyuncuyu kadrosuna katmayı başarsa da gol kralı Gomis\'in boşluğunu dolduramadı. Teknik direktör Fatih Terim\'in ısrarla istediği ve her basın toplantısında dile getirdiği santrfor transferinin yapılamaması taraftarı ve deneyimli teknik adamı hayal kırıklığına uğratırken, bunun üzerine gelen ağır Trabzonspor mağlubiyeti sarı kırmızılı camiada büyük bir üzüntüye yol açtı.

GOMIS\'İN BOŞLUĞU DOLMADI

Geçen sezon Spor Toto Süper Lig\'i attığı 29 gol ile gol kralı olarak tamamlayan ve takımının şampiyon olmasında başrol oynayan Bafetimbi Gomis, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Hilal\'e transfer olurken, sarı kırmızılı kulüp Fransız oyuncunun boşluğunu dolduramadı. Teknik direktör Fatih Terim, Gomis\'in kadroda bulunduğu dönemde bir santrfor transferi isterken, Bafetimbi Gomis ile yolların ayrılmasının ardından bu istediğini iki santrfor olarak değiştirmişti. Başkan Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak santrfor transferinin yapılacağı yönünde açıklamalarda bulunurken, bu beklentiler yerini bulmadı ve Galatasaray santrfor transferi yapamadan transfer sezonunu kapattı.

TEK SANTRFOR EREN DERDİYOK

Gomis\'in yerine transfer yapılmamasının ardından teknik direktör Fatih Terim\'in elinde gol silahı olarak yalnızca Eren Derdiyok kaldı. 2016-2017 sezonunun başında Kasımpaşa\'dan Galatasaray\'a transfer olan Eren, bu sezonda 31 lig maçında 10 gol, 2017-2018 sezonunda 19 lig maçında 3 gol ve 2018-2019 sezonunda ise şu ana kadar 4 lig maçında 2 gol üretebildi.

Öte yandan teknik direktör Fatih Terim, Eren Derdiyok\'un yanı sıra santrfor mevkisinde Henry Onyekuru, Muğdat Çelik ve Sinan Gümüş\'e görev vermeyi planlıyor.

\'BELHANDA\' KRİZİ

Galatasaray\'da Trabzonspor mücadelesinin ardından Younes Belhanda krizi patlak verdi. Teknik direktör Fatih Terim, Galatasaray\'ın bordo mavili takıma 4-0 mağlup olduğu mücadelede takımı 2-0 mağlup durumdayken rakibine yaptığı müdahale ile direkt kırmızı kartla oyun dışında kalan ve takımını maçın büyük bölümünde 10 kişi bırakan Younes Belhanda ile bir görüşme gerçekleştirecek. Fatih Terim, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada Belhanda\'yı kırmızı kart görmemesi konusunda her maçta uyardığını ve kendisi ile bu konuda bir görüşme yapacağını ifade etmişti.

Öte yandan Faslı yıldız oyuncu havalimanında kendisine tepki gösteren bir taraftar ile de sözlü tartışmaya girerek taraftarlarının da tepkisini çekti.

TARAFTARDAN \'MAICON\' TEPKİSİ

Galatasaraylı taraftarlar, Trabzonspor maçında yenilen 4 golde büyük hataları bulunan Brezilyalı stoper Maicon\'a da sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Sezona iyi bir başlangıç yapan ve ligin ilk 3 maçında sarı kırmızılı taraftarların beğenisini toplayan Maicon, Trabzonspor maçında gösterdiği performans ile eleştiri oklarının hedefindeki isim oldu. Teknik direktör Fatih Terim, Brezilyalı stoper için Aytemiz Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, \"Maicon her geçen gün iyi oynuyor, çok da güzel bir diyaloğumuz var. Maicon çok iyi işler yapıyor. Kendisini çok seviyorum, her geçen gün daha iyi oynuyor\" demiş ve oyuncuya güvendiğini dile getirmişti.

TERİM, MİLLİ ARAYI FIRSATA ÇEVİRMEK HEDEFİNDE

Spor Toto Süper Lig\'de yeni sezona 3\'te 3 ile başlayan ve Şampiyonlar Ligi\'nde iyi bir kura çekmeyi başaran sarı kırmızılı takımdaki olumlu hava, yaşanan son gelişmeler ile yerini üzüntüye bırakırken, teknik direktör Fatih Terim milli maç arasını fırsata çevirerek bu olumsuz havayı dağıtmak ve Kasımpaşa mücadelesinde yeniden liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

