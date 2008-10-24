Aslan 3 puanla başladı

UEFA Kupası'ndaki temsilcimiz Galatasaray, B Grubu'na 3 puanla başladı. Ali Sami Yen Stadı'nda Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk eden sarı-kırmızılılar, 25. dakikada Kewell'ın attığı kafa golüyle sahadan 1-0 galip ayrılmayı bildi.Karşılaşmaya tutuk başlayan Galatasaray, ilk dakikalarda orta sahada yaptığı top kayıplarıyla hücuma çıkmakta zorluklar yaşadı.Özellikle 20. dakikadan sonra Olympiakos kalesinde baskısını artıran ve kanatlardan geliştirilen ataklarla gol arayan sarı-kırmızılı takım, 25. dakikada Kewell'ın kafa golüyle öne geçmeyi başardı ve ilk yarıyı da 1-0 sona erdi.Karşılaşmanın ikinci yarısında Galatasaray oyunun kontrolünü elinde tuttu. Özellikle sağ kanattan Sabri'nin etkili bindirmeleriyle rakibin üstüne giden sarı-kırmızılı takım, Baros, Arda, Lincoln ve Kewell ile pozisyonlar üretmesine karşın farkı artırmayı başaramadı.Sarı-kırmızılı takım oyunun son bölümlerinde kalesinde iki ciddi tehlike yaşasa da, sahadan 1-0 galiy arılarak UEFA Kupası B Grubu'na galibiyetle başlamayı bildi.Öte yandan gruptaki diğer karşılaşmada Hertha Berlin ile Benfica 1-1 berabere kaldı.Stat: Ali Sami YenHakemler: Eduardo Iturralde Gonzalez xx, Juan Carlos Yuste Jimenez xxx, Jon Nunez Fernandez xxx (İspanya)Galatasaray: De Sanctis xx, Sabri xxx, Emre Aşık xx, Servet xxx, Hakan xx, Arda xx, Ayhan xx (Dk. 71 Volkan xx), Meira xxx, Kewell xxx (Dk. 86 Mehmet Güven ?), Lincoln xxx, Baros xxx (Dk. 78 Nonda x)Olympiakos: Nikopolidis xx, Pantos x (Dk. 58 Leto x), Zewlakow xx, Papadopoulos xx, Domi xx, Torosidis xx, Patsatzoğlou xx (Dk. 74 Gonzalez x), Antzas xx, Galletti xx (Dk. 79 Kovacevic x), Diogo x, Belluschi xxGol: Dk. 25 Kewell (Galatasaray)Sarı Kartlar: Dk. 11 Patsatzoğlou, Dk. 14 Antzas, Dk. 62 Galletti, Dk. 87 Domi (Olympiakos), Dk. 16 Lincoln, Dk. 59 Emre Aşık, Dk. 70 Ayhan, Dk. 90 artı 4 De Sanctis (Galatasaray)5. dakikada ceza sahası dışında sağ çaprazdan Galletti'nin orta olarak kullandığı serbest vuruşta, kale önünde kafaların hemen üzerinden geçen topu arka direkte Torosidis kötü bir vuruşla auta gönderdi.15. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında, Ayhan'ın pasıyla topu önüne alan Lincoln'ün yaklaşık 25 metreden bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak üsten auta çıktı.20. dakikada soldan Lincoln'ün kullandığı korner atışına, altıpas çizgisi üzerinde Arda kafayı istediği gibi vuramayınca, top yandan auta gitti.22. dakikada Lincoln'ün pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Kewell'ın sol çaprazdan şutunda, top kaleye paralel, auta çıktı.25. dakikada ceza sahası dışında sağ çaprazdan Sabri'nin yaptığı sert vuruşta, kaleci Nikopolidis uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi. Yine aynı dakikada kullanılan korner sonrası Kewell, Galatasaray'ı Olympiakos karşısında 1-0 öne geçiren golü attı. Lincoln'ün sağdan kullandığı kornerde, ön direkte iyi yükselen Kewell'ın sert kafa vuruşunda, kalecinin elinden seken meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-031. dakikada sağ kanattan Galletti'nin kullandığı serbest vuruş sonrası ceza sahası içinde kafalardan seken topa, Belluschi vurdu. Meşin yuvarlak yandan auta çıktı.39. dakikada Galletti'nin sol çaprazda dar açıya rağmen orta şut karışımı sert vuruşunda, kaleye gelen topu De Sanctis son anda yumruklayarak kornere gönderdi.42. dakikada soldan Kewell'ın kullandığı serbest vuruşta, arka direkte Baros'un kafa vuruşu kötü olunca top yandan auta gitti.45. dakikada Belluschi'nin ceza yayı içinde düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Olympiakos'ta Galletti kullandı. Bu oyuncunun vuruşunda, baraj içindeki Servet'in kafasından seken top kornere gitti, ancak karşılaşmanın ilk yarısı korner kullanılmadan sona erdi.Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.55. dakikada Galatasaray, Olympiakos kalesinde son derece önemli fırsatları değerlendiremedi. Baros'un pasıyla Olympiakos ceza sahası içinde topla buluşan Ayhan, sağ çaprazdan pasını Arda'ya çıkardı. Bu oyuncunun yakın mesafeden vuruşunda top çizgi üzerinde defanstan dönerken, dönen topa yine altıpas üzerinde Lincoln'un şutunda ise meşin yuvarlak üst direğe de çarparak auta çıktı.56. dakikada Sabri'nin ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Arda, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kalesini hızlı bir şekilde terk eden Nikopolidis açıyı kapatırken, Arda'nın vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin müdahalesiyle kornere gitti.70. dakikada Ayhan'ın pasıyla hareketlenen Lincoln'ün ceza sahası önünden sert vuruşunda, kaleci Nikopolidis uzanarak meşin yuarlağı çeldi ve kalesinde önemli bir tehlikeyi önledi.83. dakikada soldan Hakan'ın ortasında, ceza sahası içinde top Olympiakos defansından sekerken, hatayı beklemeyen Nonda bir adım geride kaldı ve Nikopolidis meşin yuvarlağı kontrol etti.88. dakikada Galatasaray, Lincoln ile gole çok yaklaştı. Ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruşta topu kullanan Lincoln'ün plase vuruşunda, barajı aşan meşin yuvarlak yan ve üst direğin birleşme noktasına çarptıktan sonra auta gitti.89. dakikada Arda'nın pasıyla solda hareketlenen Volkan'ın doldurduğu topa ceza sahası içinde Nonda vurdu,kaleci Nokopolidis son anda topu kornere çeldi.90+4. dakikada Torosidis'in kendi sahasından yaptığı uzun ortada, ceza sahası önünde iki Galatasaraylı defans oyuncusunun bakışları arasında De Sanctis'den önce Diogo kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak boş kale yerine yandan auta gitti ve sarı-kırmızılı kale maçın en tehlikeli anını yaşadı.Galatasaray, karşılaşmayı 1-0 kazandı.